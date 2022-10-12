Milli Eğitim Bakanı Özer, Eğitim Reformu Girişimi yöneticileriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Özer, Eğitim Reformu Girişimi yöneticileriyle bir araya geldi

12.10.2022 17:42
Milli Eğitim Bakanı Özer, Eğitim Reformu Girişimi yöneticileriyle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim politikalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere Eğitim Reformu Girişimi (ERG) yönetim kurulu üyeleri ve girişimi destekleyen kuruluşların üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim politikalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere Eğitim Reformu Girişimi (ERG) yönetim kurulu üyeleri ve girişimi destekleyen kuruluşların üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Özer, İstanbul'daki toplantıda, son yirmi yılda eğitimde gelinen noktaya işaret ederek, okul öncesinden yükseköğrenime, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranında Türkiye'nin OECD ortalamasına ulaştığını belirtti.

Özer, bazı basın yayın organlarında yaklaşık 800 bin kız çocuğun örgün eğitimin dışında kaldığı iddiasında bulunulduğunu belirterek, bunun gerçek dışı olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, kız çocuklarının eğitime erişimlerinin önündeki antidemokratik uygulamaların kaldırılmasının yanı sıra sunulan imkanlarla eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranında kız çocuklarının erkek çocukları geçtiğini söyledi.

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri konusunu da her zaman desteklediklerini ifade Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere özgü bir meslek kanununu çıkardıklarını anımsattı.

Kanunun çıkarılmasından sonra bazı kesimler tarafından konunun manipüle edildiğini söyleyen Özer, bu kanunun bir başlangıç olduğunu, yeni iyileştirmelerle çok daha güzel noktalara gelineceğini dile getirdi.

Katılımcılar eğitim politikalarına yönelik önerilerini aktardı

Toplantıda Özer, eğitimde fırsat eşitliği kapsamında okullar arası imkan farklıklarının azaltılması için yürütülen faaliyetleri ERG üyeleri ve destekçileriyle paylaştı. Katılımcılar yürütülen eğitim politikalarına ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi.

Toplantıya Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, ERG Onursal Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Üstün Ergüder, ERG Direktörü Işık Tüzün, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, ENKA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Esra Tara, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu katıldı.

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Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Özer, Eğitim Reformu Girişimi yöneticileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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