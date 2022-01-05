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Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?

05.01.2022 17:13

Şanlıurfa'da okulları gezen Milli Eğitim Bakanı Özer, ziyaret ettiği okullardan birinin bakımsız görüntüsü karşısında tepki gösterdi. Kameralar önünde okul müdürünü fırçalayan Bakan Özer, "Siz ne biçim adamsınız ya? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik?" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa Valiliği'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Özer toplantının ardından Buhara Eğitim Kampüsü'nde bulunan Halilurrahman Ortaokulu'na ziyaret gerçekleştirdi.

"BU ÇOCUKLARI BURADA MAHZUN HALDE BIRAKIYORSUNUZ"

Anka'nın haberine göre; sınıfları inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Bakan Özer, öğrencilerin okula basketbol sahası yapılması isteği üzerine Milli Eğitim Müdürü'ne gereğinin yapılması yönünde talimat verdi. Bakan Özer, daha sonra bahçede okul müdürüne, "Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne biçim adamsınız ya? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz" sözleriyle çıkıştı.

"GEZDİRDİĞİNİZ OKULLAR BÖYLEYSE"

Bakan Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'a ise "Sayın Müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl" diyerek tepki gösterdi.

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Ziya Selçuk, basketbol, Şanlıurfa, Okul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? - Son Dakika
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