Milli Eğitim Bakanı, Türki Cumhuriyetler'den gelen çocukları ağırladı - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı, Türki Cumhuriyetler'den gelen çocukları ağırladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türki Cumhuriyetler'den gelen çocukları makamında ağırladı. Bakan Tekin, çocuklara 23 Nisan'ın önemini anlattı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerine vurgu yaptı. Ziyarette Kırgızistan'dan gelen çocuklar yöresel çalgılarıyla mini bir konser verdi.

22.04.2024 21:35
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Türki Cumhuriyetler'den gelen çocukları ağırladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan gibi Türki Cumhuriyetler'den Türkiye'ye gelen 30 çocuğu makamında ağırladı. Çocuklara 23 Nisan'ın özel bir gün olduğunu anlatan Bakan Tekin, "Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip bir milletiz biz. Devletimizin sıkıntıya düştüğü bir durumda, bir dönemde ulusal kurtuluş mücadelesinin başlatılmış olması, bu mücadeleyi yürüten Mustafa Kemal Atatürk'ün devletin devamı ve bekası açısından yürüttüğü mücadelenin başarıya ulaşmasından sonra bu mücadelenin gelecek kuşaklara aksedilmesi, yeni nesillerin aynı bilinçle hareket edilmesi açısından bugünü tüm Türk çocuklarının bayramı olarak ilan etmiş olması bizim için çok önemli" dedi.

"Gelecek kuşaklara aksettirilmesi açısından ayrı bir öneme sahip"

Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerine vurgu yapan Bakan Tekin, "Mustafa Kemal Atatürk şunu demiş oluyor; 'Bir daha böyle bir şey bu milletin başına gelirse biz kendimizi bu şuurla yetişmiş Türk çocuklarına emanet ediyoruz.' Bu bizim açımızdan çok kritik nokta. Her şeyimizi emanet edecek bir kuşak yetiştirme sorumluluğu var bizim açımızdan. Türk çocukları açısından da sırtlarında ağır bir sorumluluk taşımış olacaklar. Bu ülkenin bir daha bağımsızlık gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığında ne yapması gerektiğini öğrenecek, o şuurla yetişecek. Biz bu açıdan 23 Nisan gününü çok önemsiyoruz. Hem ulusal kurtuluş mücadelesini yürütecek olan milletin egemenliğini, milletin hakimiyetini bünyesinde taşıyan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün hem de gelecek kuşaklara aksettirilmesi açısından ayrı bir öneme sahip" şeklinde konuştu.

Ziyarette Kırgızistan'dan gelen Suimenkul Jıldızbekova ve Ayana Amanturova yöresel çalgıları olan kılkomuz, Azerbaycan'dan gelen Hüseyin Aliyev isimli çocuk ise tar ile mini bir konser verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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