Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Ankara\'nın hızlanması gerekiyor

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yavaş, Ankara'yı yavaşlattı. Ankara'nın hızlanması gerekiyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen "sevgi yürüyüşüne" katıldı. İlk olarak Kahramankazan ilçesine gelen Bakan Tekin, Fevzi Çakmak Caddesi'nden başlayan yürüyüşe katıldı. Tekin'e Cumhur İttifakı Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilat üyeleri eşlik etti.

Ardından Kızılcahamam ilçesine geçen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhur İttifakı Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar ile ilçe merkezinde halka seslendi. Burada konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, siyasetçilere düşen görevin gördüklerini, hissettiklerini ve okuduklarını halkla paylaşmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben Ankara'ya geldiğimde Kızılay'da maske ile dolaşıyorduk. Hava kirliliğinden dolayı. Allah Melih Gökçek'ten razı olsun. 1994'te başladı ve Ankara'da yaşamaktan gurur duyduğum bir şehir haline dönüştü. 2019'da da aynı evde oturuyordum 2024'te de. Sabah evden çıktığımda Gölbaşı'nda 15 dakikada bakanlığa geliyordum. Geçen hafta baktım 29 dakikada gelmişim. Yavaş, Ankara'yı yavaşlattı. Ankara'nın hızlanması gerekiyor."

Bakan Tekin'e Kızılcahamam'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Cumhur İttifakı Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar ve Cumhur İttifakı ilçe başkanlık üyeleri eşlik etti. - ANKARA