Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile Görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin resmi temasları kapsamında geldiği Azerbaycan'da görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Tekin, başkent Bakü'de Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile bir araya geldi.

"Bu dostluğun, bu kardeşliğin gelecek kuşaklara aks ettirilmesi için bizim üstümüze düşen her ne var ise onu yapmayı şimdiden taahhüt ediyorum"

Görüşmede yaptığı konuşmaya Azerbaycan'da bulunmaktan mutluluk durduğunu belirten Bakan Tekin, "Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler iki devlet olmanın çok ötesinde. Birbirini kardeşçe seven, birbirini dostça. Değerlendiren iki toplumun ilişkisi veya iki kardeşin ilişkisi gibidir. Bizim üstümüze düşen de bu ilişkileri gelecek kuşaklara aks ettirecek, aynı algıyla, aynı yaklaşımla, aynı dostane ve kardeşlik duygularıyla bu ilişkiyi devam ettirecek gelecek kuşakların yetişmesine vesile olmak Milli Eğitim Bakanlıkları olarak, eğitim, bakanlık olarak bunu yapmak bizim vazifemiz. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Eğitim Bakanı olarak şunu taahhüt ediyorum. Bu dostluğun, bu kardeşliğin gelecek kuşaklara aks ettirilmesi için bizim üstümüze düşen her ne var ise onu yapmayı şimdiden taahhüt ediyorum. Bu konuda hem sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımız, hem Azerbaycan Cumhurbaşkanımız her ikisi de bizimle aynı paralelde düşünüyor" dedi.

"Hızlı bir şekilde hareket etmemiz lazım"

İki ülke arasında ilişkilerin daha da geliştirilmesi için Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanları tarafından bütün bakanlara talimat verdiğini vurgulayan Tekin, "Ben bu vesileyle hem sayın Cumhurbaşkanımızın hem Azerbaycan hükümetine hem de toplumuna selamlarını bir kez daha ifade etmek isterim. Bürokraside ve siyasette zaman çok hızlı geçiyor. Geçen zaman yapmak istediğimiz şeylerin aleyhine işliyor. Dolayısıyla zamanı çok iyi değerlendirmek ve hızlı hareket etmek benim ilkesel olarak yaklaşımım. Sizden istirhamım yapacağımız şeylerle ilgili olarak hızlı davranmak, yapabileceklerimiz her ne varsa bir an önce yapmak. Çünkü geciktirdiğimiz her iş bir kuşağın bu düşündüğümüz çerçevede yetişmesine engel oluyor. Bir kuşak kaybediyoruz. Bir kuşak kaybetmek bu dostluğun devamı açısından üstümüze sorumluluklar yüklüyor. Dolayısıyla hızlıca bu konuda hareket etmeyi ben arzu ederim" diye konuştu.

"İşgalden kurtarılan bölgelerde eğitim konularında atacağınız her türlü adımda sizinle birlikte hareket etmekten mutlu olacağız"

Türkiye olarak Karabağ'daki operasyonlar da dahil olmak üzere biz her ortamda Azerbaycan ile birlikte hareket ettiklerini açık bir şekilde ifade ettirdiklerini belirten Tekin, "Bu vesileyle sizi de o operasyonlar dolayısıyla bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Hayırlı olsun. İnşallah bir daha ülkelerimizde bu tür olaylarla karşı karşıya kalmayız, işgalden kurtardığımız bölgelerde atacağımız her türlü adımda ben şahsen Milli Eğitim Bakanı olarak eğitim konularında atacağınız her türlü adımda sizinle birlikte hareket etmekten mutlu olacağız. O konuda kendi coğrafyamızda ayırt etmeden yapabileceğimiz her türlü adımı sizinle beraber yürütmek isteriz" ifadelerini kullandı. - BAKÜ