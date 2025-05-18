Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin\'den \'Terörsüz Türkiye\' Açıklaması

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Terörsüz Türkiye' sürecine daire açıklamalarda bulundu. Tekin açıklamasında, "Hafızalarımızı tazelemekte yarar var. AK Parti iktidarı öncesinde, sadece güvenlik odaklı çözümler üretilen dar bir perspektif hakimdi. OHAL rejimi, boşaltılan köyler, Kürtçe müzik dinlemek dahil gündelik yaşamda karşı karşıya kalınan pek çok insani sorun mevcuttu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından 'Terörsüz Türkiye' başlığıyla paylaşım yaptı. Bakan Tekin, açıklamasında, AK Parti iktidarı öncesinde, sadece güvenlik odaklı çözümler üretilen dar bir perspektif hakim olduğunu belirterek, "OHAL rejimi, boşaltılan köyler, Kürtçe müzik dinlemek dahil gündelik yaşamda karşı karşıya kalınan pek çok insani sorun mevcuttu. Mesela AK Parti iktidarının ilk uygulamalarından birinin ne olduğunu hatırlatmakta fayda var: Hükümet daha yeni kurulmuşken, 30 Kasım 2002 tarihinde OHAL rejimi sonlandırılarak önemli bir adım atılmıştı. Hemen ardından 150 binden fazla vatandaşın boşalttıkları köylerine geri dönüşleri mümkün hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı konuşmanın bu sürecin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna değinerek, o konuşmadaki mesajları da paylaştı. Konuşmada şu ifadelere yer verilmişti;

"Bu ülkenin her yerinin kokusu, rengi, sesi, musikisi farklı bir lezzete sahiptir. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Her ülkede geçmişte hatalar yapılmıştır. Her ülke geçmişinde zor günler yaşamıştır. Türkiye gibi büyük bir devlet ve güçlü bir ülke, pek çok zorluğun harmanından geçerek bugünlere gelmiştir. Bu vizyon doğrultusunda; Kürtçe müzik ve yayın yasağı kaldırılmış, Kırmançi ve Zazaki dilinde kurslar açılmış, Kürtçe yayın yapan TRT Kürdi kanalı hizmete alınmış, üniversitelerde ilgili kürsüler kurulmuş, okullarda seçmeli dersler konulmuş, bu derslere öğretmen atamaları yapılmış, devlet tarafından Kürtçe kültür ve sanat eserleri yayımlanmış, devlet tiyatrolarında Kürtçe oyunların sahnelenmesine başlanmıştır. Bütün bu düzenlemeler yapılırken, vesayet odakları tarafından insafsızca eleştirilen bu adımların bugün haklılığı çok daha iyi anlaşılıyor. O günlerde yapılan eleştiriler karşısında, bugün bu çevrelerin yüzleri kızarıyor mu, bilemiyorum."

Bakan Tekin Aaıklamasına şu şekilde devam etti;

"Açıkçası Sayın Cumhurbaşkanımızın, başbakanlık döneminden bu yana ilmek ilmek ördüğü, herkesin inancını ve yaşam tarzını özgürce yaşayabildiği, kendini ifade edebildiği, kardeşlik temeline dayanan 'yasaksız Türkiye' ideali bugün artık hayata geçiyor. Bu demokratik iklimi bize yaşatan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Bundan sonra bizlere düşen görev, terörsüz bir Türkiye ortamını kalıcı kılmak ve bu kardeşliğin, demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin tüm dünyaya örnek gösterildiği bir ülke olarak yolumuza devam etmektir. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum; kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bilinmelidir ki onların emanetine sahip çıkarak ve kardeşlik hukukunu yaşatarak bu ülkeyi daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın."