Bakan Tekin: Adalet İçin Çalışıyoruz

Politika

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , "Bizler, bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan bir millet olarak dünyanın her yerinde adaletin ve hukukun tesis edilmesi için çaba gösteriyoruz" dedi.

Bakan Yusuf Tekin, dün AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Diriliş Kampı Tesisleri'nde düzenlenen 'İnsan Hakları Eğitim Kampı'na katıldı. Kampta, gençlerle bir araya gelen Bakan Tekin, insan hakları ve toplumsal sorumluluk bilincinin yükseltilmesi konusunda sohbet ettiği gençlere tecrübelerini aktardı. Osmanlı'dan bugüne demokrasi ve insan hakları konusunda yapılan değerlendirmeleri gençlere aktaran Bakan Tekin, demokrasi ve insan hakları konusunda yapılan dönüşümlerden bahsetti. Ayrıca Türkiye'deki vesayet odaklarıyla antidemokratik yapılara karşı yapılan mücadelelerden de bahseden Bakan Tekin, özellikle dershanelerin kapatılma süreciyle birlikte FETÖ'ye karşı verilen mücadeleyi anlattı.

Öğrencilerin kendisine, yeni eğitim öğretim yılının ilk dersinde, 'Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi' temasıyla hazırlanan açılış dersini hatırlatması üzerine Bakan Tekin, "Dünyanın neresinde olursa olsun, zulüm kimden gelirse gelsin, karşı durmak ve mazlum da kim olursa olsun yanında olmamızı gerektiren bir inancın mensuplarıyız. Bizler, bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan bir millet olarak, dünyanın her yerinde adaletin ve hukukun tesis edilmesi için çaba gösteriyoruz. Yıllardır Filistinli kardeşlerimize yönelik bir zulüm var, on binlerce masum insan, ülkelerini savunurken yaşamını yitirdiler. İşte kendi bağımsızlık mücadelemizi çocuklarımıza bir kez daha vermek için dünyanın neresinde olursa olsun adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı insanlığın sesi olabilecek bir nesil yetiştirebilmek için, okullarımızda Çanakkale, Gazze, vatan ve bağımsızlık temalı ilk ders etkinliği planladık ve çok olumlu tepkiler aldık" diye konuştu.

Konuşmasında insan hak ve hürriyetleri kapsamında ders müfredatından ötekileştirici, dışlayıcı ve ayrıştırıcı tüm unsurların ayıklandığını kaydeden Bakan Tekin, ders kitaplarının da bu doğrultuda, inanç gruplarına saygıyı esas alan bir anlayışla yazıldığını söyledi.