Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir\'deki problemlerle ilgili açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'in çok güzel bir şehir olmasına rağmen bu kadar problemlerle boğuşuyor olmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "İnşallah 31 Mart'ta hem büyükşehirde hem de Aliağa'da çok güzel şeylerin altına imza atacak kardeşlerimiz belediye başkanı olacaklar." dedi.
Bakan Tekin, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel gereksinim gerektiren çocukların eğitimine ayrı bir önem verdiğini ve gereğinin yapılması için talimatlarının olduğunu söyledi.
Projede emeği geçenlere teşekkür eden Tekin, "Biz toplumsal olarak her bir ferdini aynı hassasiyet, aynı saygınlık düzeyinde kabul eden bir milletiz. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız da bu anlamda çok önemli. Bakanlık olarak bu konuda gerçekten dünyaya örnek gösterilecek türden işlerin altına imza atıyoruz." diye konuştu.
İlçede bir özel eğitim okuluna ihtiyaç olduğunun kendisine iletildiğini belirten Tekin, onun da ihale sürecini başlattıklarını ifade etti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerel yönetimlerde eğitime destek veren belediye başkanlarının seçilmesini arzuladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Belediyelerimiz bize imkan verdikçe biz de yatırımlarımızı planlarken daha sağlıklı, daha hızlı hareket edebiliyoruz. Şöyle söyleyeyim; 4-5 yıl önce benim müsteşarlığım döneminde yatırım programına aldığımız ama arsa problemini çözemediğimiz, yani bütçeden kaynak ayrılmış, para ayrılmış ama belediyelerle yaşadığımız imar ve benzeri problemler sebebiyle ihalesine bile çıkamadığımız yatırımlarımız var, yazık günah. İzmir'e bu anlamda her geldiğimde üzülüyorum. Bu kadar güzel bir şehrin, bu kadar problemlerle boğuşuyor olmasından gerçekten çok rahatsız oluyorum. İnşallah 31 Mart'ta hem büyükşehirde hem de Aliağa'da çok güzel şeylerin altına imza atacak kardeşlerimiz belediye başkanı olacaklar."
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da, ilçeye kazandırdığı özel eğitim ve atla terapi merkezi için Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür etti.
Milli Eğitim Bakanı Tekin'e de şükranlarını ileten İnan, "Değerli bakanımız 3 gündür İzmir'de ve 30 ilçede planlanacak yatırımlar için geldi. Çok ciddi emek harcadı ve yatırım müjdelerini de duyurdu." ifadelerini kullandı.
Açılışın ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret eden Bakan Tekin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Son Dakika › Politika › Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'deki problemlerle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'de düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Kurum, İstanbul'da büyüyen değişim dalgasını vurgulayarak, 31 Mart zaferini müjdeledi. Mitinge çok sayıda vatandaş katıldı ve Kurum, projelerini anlattı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın CHP'den yeniden aday gösterilmesinin yankıları sürüyor. Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları ziyaret eden Savaş'a, depremzedeler tepki gösterdi. Savaş, tepkilere karşılık olarak 'Aha geldim işte...' şeklinde yanıt verdi.
Türkiye'nin dört bir yanından emekli astsubaylar, özlük hakları için İzmir Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Emekli astsubaylar, haklarını alıncaya kadar mücadele edeceklerini belirtti. Basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İzmir Milletvekili Murat Bakan ve diğer siyasi temsilciler de katıldı.
Çankırı Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkanı adayı İsmail Hakkı Esen, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen programda projelerini anlattı. Esen, 5 yıllık görev süresinde yapılan hizmetleri ve gelecek nesiller için ürettikleri projeleri anlattı. Ayrıca, yeni projelerini de katılımcılara tanıttı.
Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke olduğunu vurgulayarak, liderlerinin ve ülkenin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirtti. AK Parti Belediye Başkan adayı Murat İkiz ise Havza'da sanayi ve turizme öncelik vereceklerini ve millete hizmeti amaçladıklarını söyledi.
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'ya destek amacıyla vatandaşlar meşaleler eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yarka, konuşmasında gençler ve kadınlar için çalışacağını vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen etkinlikte yer alan stantları ziyaret etti. Fidan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile sohbet etti ve Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?