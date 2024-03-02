Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'deki problemlerle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'deki problemlerle ilgili açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir\'deki problemlerle ilgili açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'in problemleriyle ilgili rahatsızlık duyduğunu belirterek, 31 Mart'ta güzel şeylerin altına imza atacak belediye başkanlarının seçilmesini arzuladığını söyledi. Bakan Tekin, Aliağa'da bir özel eğitim okulunun ihale sürecini başlattıklarını da ifade etti.

02.03.2024 22:02
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'in çok güzel bir şehir olmasına rağmen bu kadar problemlerle boğuşuyor olmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "İnşallah 31 Mart'ta hem büyükşehirde hem de Aliağa'da çok güzel şeylerin altına imza atacak kardeşlerimiz belediye başkanı olacaklar." dedi.

Bakan Tekin, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Özel Aliağa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel gereksinim gerektiren çocukların eğitimine ayrı bir önem verdiğini ve gereğinin yapılması için talimatlarının olduğunu söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Tekin, "Biz toplumsal olarak her bir ferdini aynı hassasiyet, aynı saygınlık düzeyinde kabul eden bir milletiz. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız da bu anlamda çok önemli. Bakanlık olarak bu konuda gerçekten dünyaya örnek gösterilecek türden işlerin altına imza atıyoruz." diye konuştu.

İlçede bir özel eğitim okuluna ihtiyaç olduğunun kendisine iletildiğini belirten Tekin, onun da ihale sürecini başlattıklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerel yönetimlerde eğitime destek veren belediye başkanlarının seçilmesini arzuladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Belediyelerimiz bize imkan verdikçe biz de yatırımlarımızı planlarken daha sağlıklı, daha hızlı hareket edebiliyoruz. Şöyle söyleyeyim; 4-5 yıl önce benim müsteşarlığım döneminde yatırım programına aldığımız ama arsa problemini çözemediğimiz, yani bütçeden kaynak ayrılmış, para ayrılmış ama belediyelerle yaşadığımız imar ve benzeri problemler sebebiyle ihalesine bile çıkamadığımız yatırımlarımız var, yazık günah. İzmir'e bu anlamda her geldiğimde üzülüyorum. Bu kadar güzel bir şehrin, bu kadar problemlerle boğuşuyor olmasından gerçekten çok rahatsız oluyorum. İnşallah 31 Mart'ta hem büyükşehirde hem de Aliağa'da çok güzel şeylerin altına imza atacak kardeşlerimiz belediye başkanı olacaklar."

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da, ilçeye kazandırdığı özel eğitim ve atla terapi merkezi için Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'e de şükranlarını ileten İnan, "Değerli bakanımız 3 gündür İzmir'de ve 30 ilçede planlanacak yatırımlar için geldi. Çok ciddi emek harcadı ve yatırım müjdelerini de duyurdu." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret eden Bakan Tekin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'deki problemlerle ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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