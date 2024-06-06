Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Müfredat değişikliği ile çocuklarımızın bilgi yükünü azalttık - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Müfredat değişikliği ile çocuklarımızın bilgi yükünü azalttık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliği ile çocukların teorik bilgilerini pratiğe dönüştürebilmelerini sağladıklarını belirtti. Harezmi Eğitim Modeli Şenliği'nde yapılan projeler sergilendi.

06.06.2024 17:40
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğine ilişkin, "Biz çocuklarımızın Harezmi Modeli'nde olduğu gibi okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratik hayata geçirebilmeleri, beceriye dönüştürebilmeleri için müfredatı değiştirdik. Çocuklarımızın üzerindeki bilgi yükünü, okullarımızdaki müfredatın ağırlığını yüzde 35'in üzerinde azaltmak için müfredatımızı değiştirdik" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocukların teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmesi için organize ettiği Harezmi Eğitim Modeli Şenliği, Sultangazi'de de gerçekleştirildi. Sultangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen şenlikte ilçedeki 71 okulda 140 ekiple uygulanan Harezmi Eğitim Modeli projeleri sergilendi.

"Çocuklarımızın okulla bilgi yüklenen kişilerin olmasını değil, öğrendiklerini hayata geçirebilecekleri ortamlar oluşsun"

Programa katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz çocuklarımızın Harezmi Modeli'nde olduğu gibi okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratik hayata geçirebilmeleri, beceriye dönüştürebilmeleri için müfredatı değiştirdik. İtiraz edenler buna mı itiraz etmiş anlamış değilim. Biz diyoruz ki, çocuklarımız Türkçe'yi, ana dilini güzelce kullansın. Bunu uygulayarak göstersin diyoruz, geleceğin yazarları olsun. Buna mı itiraz ediyorlar, anlamış değilim. Müfredat değişiklikleri ile yapmak istediklerimiz işte budur. Çocuklarımızın okulla bilgi yüklenen kişiler olmasını değil, öğrendiklerini hayata geçirebilecekleri ortamlar oluşsun. Öğrendiklerini beceriye dönüştürebilecekleri şeyler oluşsun diye şu ortamı oluşturalım diye müfredatlarımızı değiştirdik. Çocuklarımızın üzerine şu ortamlara zaman bırakmayacak bilgi yükünü alalım diye müfredatlarımızı değiştirdik" dedi.

Müfredat değişikliği ile ilgili gelen eleştirilere değinen Bakan Tekin, "Çocuklarımızın üzerindeki bilgi yükünü, okullarımızdaki müfredatın ağırlığını yüzde 35'in üzerinde azaltmak için müfredatımızı değiştirdik. Uluslararası raporlarda çağdaş dünyanın verilerinde bize yöneltilen eleştirileri ortadan kaldırabilmek, sizin müfredatınız çok ağır, sizin müfredatınız sadece bilgi odaklı, beceriye dönük değil eleştirilerini ortadan kaldırmak için müfredatımızı değiştirdik. Çocuklarımız, geleceğe, geleceğin Türkiye'sine, toplumuna, milletine, bayrağına faydalı olabilmek için değerlerine sahip çıkabilsin diye müfredatımızı değiştirdik. Bu değişikliğin sonuçları böyle olacak" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki yıl 76 bin okulumuzun tamamında Geleceğin Yazarları Projesi hayata geçsin istiyoruz"

Velilere seslenen Bakan Tekin, "Artık çocuklarımız okullara daha severek gidecekler, okullarda öğrendikleri bilgileri hayata geçirebilecekler. Bugün burada Harezmi Modeli için 71 okulumuz var. İnanıyorum ki müfredatımız hayata geçtikten sonra 76 bin okulumuzun şurada tamamı bu şekilde sahip çıkacaklar. Bugün Geleceğin Yazanları Projesi'ne Sultangazi'de 21 okulumuz dahil olmuş. Biz istiyoruz ki önümüzdeki yıl 76 bin okulumuzun tamamında Geleceğin Yazarları Projesi hayata geçsin. Çocuklarımız, hayatlarının çok az bir kısmını bizimle okullarda geçiriyorlar. Asıl büyük kısmını sizlerle yani aileleriyle geçiriyorlar. Siz çocuklarımızın okuldaki gayretlerine, öğretmenlerimizin okulda sizin çocuklarınız için yaptıkları fedakarlıklara biraz destek olursanız, çok güzel bir tablo ortaya çıkacak. O yüzden ben velilerimize de özellikle alkış istiyorum, onlara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Müfredat değişikliği ile çocuklarımızın bilgi yükünü azalttık - Son Dakika

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