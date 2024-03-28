Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Muhalefet partileri popülist vaatlerde bulunuyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Muhalefet partilerinin vaatlerinde popülizmin sonu yok. Her şey, aklınıza gelebilecek her şeyi vaat edebiliyorlar. Örneklerini Ankara ve İstanbul'da gördük. Her iki büyükşehir belediye başkanı da 2019'da vaat ettiklerinin yaklaşık yüzde 80'ini yapamadılar." dedi.
Tekin, Erzurum'un Çat ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, bir yıl önce seçim maratonuna başladıklarını ve son düzlüğe geldiklerini söyledi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kısa süre kaldığını hatırlatan Tekin, "Önümüzdeki iki gün bütün bir yılın ya meyvelerini toplayacağımız ya da sonuçlarından dolayı keşke şunu da yapsaydık diyeceğimiz bir iki gün var. Gelin hep beraber bu iki günü bütün bir yılın emeğimizi heba etmemek için yoğun bir çabayla geçirelim diyorum. Bizler, il teşkilatları, herkes çok yoğun şekilde çalışıyor. Sonucunu Allah'tan bekleyeceğiz, Allah sonumuzu hayırlısını nasip etsin." diye konuştu.
Seçim çalışmalarında iki tür insanla karşılaştıklarını dile getiren Tekin, şöyle devam etti:
"Birinci türü, herhangi bir partinin çatısı altında 10-15-20 yıl siyaset yapmış şimdi de aday olmuş. Ama başkaları tercih edilmiş. Birinci grup insanlar şunlar, başkaları tercih edildiği için kızıyor, küsüyor ve duygusal tepki veriyorlar. İçinden çıktığı yapı zarar görsün kazanamasın diye gidip başka bir taraftan aday oluyorlar. Çok kişiyle konuştum ne kadar oy alacaksın diyorum, 'yüzde 3'. Niye giriyorsun o zaman? 'Kaybettirmek için giriyorum'. Niye kaybettiriyorsunuz? Kendi hırsları, egoları çıkarları için 'ben kaybettim ilçe, memleket kaybetsin.' Bunun ülkeye, millete hiçbir faydası yok. Bunlara karşı dikkatli olmalıyız.
Buna karşın ikinci gruptakiler başkanlık yapıyor, teşkilatta çalışıyor, başkası tercih edilse de küsmüyor, gücenmiyorlar. Duygusal tepki vermeden sahaya çıkıyorlar. Delikanlıca, onurluca mücadelelerine devam ediyorlar. Onlardan Allah razı olsun. Bu ikinci tavır ülkesini, milletini ve memleketini seven insan tavrıdır. 'Çıkarlarım, menfaatim değil memleketimin çıkarları, menfaati önemlidir' diyenlerin tavrıdır. Bunlar her daim kazanacaklar."
"Yapamayacaklarını bilerek vaat ediyor alenen sizleri kandırıyorlar"
Seçim sürecinde Türkiye'yi il il dolaştığını anlatan Tekin, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin tamamını dolaşıyorum. Kimseyi zan altında bırakmak istemem fakat Türkiye genelinde şunu görüyorum. Özellikle muhalefet partilerinin vaatlerinde popülizmin sonu yok. Her şey, aklınıza gelebilecek her şeyi vaat edebiliyorlar. Örneklerini Ankara ve İstanbul'da gördük. Her iki büyükşehir belediye başkanı da 2019'da vaat ettiklerinin yaklaşık yüzde 80'ini yapamadılar. Yapamayacaklarını bilerek vaat ediyor alenen sizleri kandırıyorlar. 'Şu kadar kişiye iş, şu kadar yol, şu kadar konut yapacağım' diyorlar kaynağını göstermeden bunun nasıl yapılacağını belirtmeden vaatlerde bulunuyorlar.
Kendinizi bunlara kandırtmayın. Bir aday şunu yapacağım dediğinde hangi kaynakla nasıl yapacağını ve bunu nasıl becereceğini de anlatmasını isteyin. Bir yere taahhütlerinizi alın çünkü yerel seçimler maalesef insanların bol keseden attığı, bol keseden vaatlerde bulunduğu gerçekleştiremeyeceği şeyleri vaat ettiği seçimler."
"5 yıl boyunca biz sizlerin emrinizde ne istiyorsanız onu yapacağız"
Tekin, ilçeye yeni bir öğretmenevi kazandırmaya çalışacaklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ve yarım kalan bir yatırım belediye tarafından Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiş. En kısa zamanda öğretmenevi olarak çünkü büyük oranda tamamlanmış, inşaatın durumunu bilmediğim için bir şey diyemiyorum, inşallah Çat ilçemize öğretmenevi kazandırmış oluruz. Cumhur İttifakı olarak şu son iki günü düşman çatlatırcasına kol kola, el ele, hane hane ziyaret ederek değerlendirmenizi istiyorum. Ondan sonra 5 yıl boyunca biz sizlerin emrinizde ne istiyorsanız onu yapacağız diyorum. Seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
Bakan Tekin, daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek, taleplerini dinledi.
Son Dakika › Politika › Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Muhalefet partileri popülist vaatlerde bulunuyor - Son Dakika
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Muhalefet pazartesi günü bir iç çatışmaya, iç kargaşaya ve iç hesaplaşmaya başlayacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti. Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Madak, valilik şeref defterini imzaladı. Ziyarette Vali Aktaş ile bir süre görüşen Madak, Şehitler Abidesi minyatürü hediye edildi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla bir araya geldi. Çolakbayrakdar, her mahalle için ayrı projeler geliştirdiklerini ve bunları imkanlar ölçüsünde hayata geçirdiklerini belirtti. İlçenin her cadde ve sokağında çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın gelecekte insanların yaşamak için can atacakları bir cazibe merkezi olacağını söyledi. Programa MHP ve AK Parti ilçe başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.
Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen 'Seçim Güvenliği ve Genel Değerlendirme' toplantısında, seçim öncesi, sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü. Toplantıya, birim amirleri ve rütbeli personel katıldı.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Ertuğrulgazi ve Beşiktaş mahallelerinde düzenlenen yürüyüşlerde vatandaşlarla bir araya geldi. Yaman, programlarda kentle ilgili projelerini anlatarak, altyapı ve üstyapı sorunlarını çözeceğini belirtti. Yürüyüşlere AK Parti ve MHP il başkanları, ilçe başkanları ve adaylar da katıldı.
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapılan toplantıda, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için alınacak tedbirler ve güvenlik önlemleri görüşüldü. Seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli planlamalar yapıldı ve Seçim Güvenliği İl Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. Toplantıda ayrıca sandık güvenliği, iletişim tedbirleri ve diğer önlemler hakkında bilgi verildi.
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AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Bayram Taşkın, saha çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Taşkın, hükümetin desteği olmadan belediyelerin bu enkazı kaldırma durumunun mümkün olmadığını belirtti.
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Samsun'un Havza İlçe Seçim Kurulu, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlediği eğitimde, ilçede görev alacak sandık başkanı ve görevlilere seçimde kullanılacak malzemeler, dikkat edilecek hususlar ve sandık kurulu üyelerinin görevleri hakkında bilgi verdi. Eğitime 146 sandıkta görevli 292 kişi katıldı ve seçim sürecinin huzur içinde tamamlanması hedeflendi.
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