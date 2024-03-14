Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirerek dijital bağımlılıkla mücadele edecek - Son Dakika
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Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirerek dijital bağımlılıkla mücadele edecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirerek dijital bağımlılıkla mücadele edecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te yapımı devam eden bir liseyi ziyaret ederek okul bahçelerinin cıvıl cıvıl hale getirilmesiyle dijital bağımlılığın önüne geçileceğini belirtti. Tekin, çocuklarla yapılan etkinliklere katılarak geleneksel oyunlara destek verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise öğretmenlerin önemine vurgu yaparak eğitimin önemini vurguladı.

14.03.2024 13:04
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirdiğimiz zaman dijital bağımlılıkla mücadele etmiş olacağız." dedi.

Bakan Tekin, merkez Şahinbey ilçesinde yapımı devam eden Gaziantep Uluslararası İmam Hatip Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Daha sonra "Okulum Bahçemde Projesi" kapsamında Şehitkamil Vilayetler Birliği Anaokulu'nu ziyaret eden Tekin, çocuklarla alçı üzerine Türk Bayrağı boyama etkinliğine katıldı.

Geleneksel oyunlara eşlik etti

Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu'nu da ziyaret eden Tekin, Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncak Tasarımı Öğretmen Eğitimi Sertifika Programı ve Geleneksel Oyunların Sergilenmesi etkinliğinde yer aldı.

Öğretmenlerin okul bahçesinde hazırladığı oyunlara eşlik eden Tekin, burada yaptığı konuşmada, okul bahçelerini yeniden eskiden olduğu gibi cıvıl cıvıl hale getirmek istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çünkü okul bahçesini tekrar cıvıl cıvıl hale getirmek demek obeziteyle mücadele etmek demektir. Günde yaklaşık 300-500 adım atan bir çocuğun bahçeye hiç çıkmadan attığı adımların sayısını 4-5 bin adıma çıkardığımız zaman daha hareketli, akademik olarak daha başarılı, daha sağlıklı bir eğitim öğretim hayatına dahil olmuş olacak. Okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirdiğimiz zaman dijital bağımlılıkla mücadele etmiş olacağız. Çocuk okulda sınıfında cep telefonuyla, bilgisayarıyla oynamak yerine bahçeye çıkacak arkadaşlarıyla oynayacak. Yine daha sosyal bir toplum olacak. Dijital çağla beraber eleştirdiğimiz, şikayetçi olduğumuz asosyal bir toplum yapısı yerine bizim geleneklerimizde olduğu gibi birbirleriyle oyun oynayarak, toplumsal değerlerimize sahip çıkarak yetişmiş olacaklar.

Her toplumun kendi gelenek, kültür, vücut ve iklim yapısına göre binlerce yıldır süre gelen oyunlar var. Atalarımızdan süre gelen oyunlar var. Biz çocuklarımızın bu geleneğe de sahip çıkmasını istediğimiz için yaz aylarında yaptığımız çalışmalardan biri de okul bahçelerini bu anlamda geleneksel oyunlarımızın oynandığı, tekrar cıvıl cıvıl şenlikli bir alana dönüştürmekti. Bu bizim yaptığımız bir kurguydu ama bu kurguya sahip çıkacak öğretmen arkadaşlarımız olmazsa kurgunun hiçbir anlamı yok. Sadece bunun için değil, diğer projelerimiz için de bu geçerli. Dolayısıyla öğretmen arkadaşlarımızın hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. yürütmeye çalıştığımız projelere çok ciddi bir fedakarlıkla destek oluyorlar. Bu bizler için çok sevindirici. Biz hep beraber gelecek kuşakları inşa edeceğiz."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise eğitimi önemsediklerini vurgulayarak, "Bizim medeniyetimizde bir anne babanın bir de öğretmenin eli öpülür. Öğretmenler bizim için çok kıymetli, çok özeldir. Öğretmen mutluysa okul mutlu, okul mutluysa şehir mutludur." diye konuştu.

Programlara, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul bahçelerini cıvıl cıvıl hale getirerek dijital bağımlılıkla mücadele edecek - Son Dakika

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