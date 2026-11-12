Milli Eğitim Bakanlığının 2027 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Üçüncü uygulama yılına giren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizle bu yolda azim ve sebatla yürümeye devam edecek, hiçbir vesayet zihniyetinin evlatlarımızı kendi değerlerinden uzaklaştırmasına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Cumhuriyet'in banisi ve Türk milletinin başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anan Bakan Tekin, Atatürk'ün Milli Mücadele'nin en çetin günlerinde "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder" sözüne atıfta bulunarak, bu idrakle yüklenilen sorumluluğun, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da omuzlarında olduğunu, onu var güçleriyle taşımaya devam edeceklerini vurguladı.

Eleştirel aklın gücüne ve ahlaki sorumluluğun ağırlığına inanan herkesin bütün gücüyle kendilerini eleştirmesini haklı bulduklarını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Bizim hareketimiz haklı olan her eleştiriye kapıyı açık tuttuğu gibi kendi eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşebilme olgunluğunu ortaya koyan öz eleştiri bilincine de sahiptir. Belirli bir anın kötülüğü ya da krizi karşısında maruz kaldığımız eleştiriler, her ne kadar çoğunlukla kendi konumunun temiz ya da bağışık olduğu varsayımıyla karşı tarafı mahkum eden cepheleştirici, ötekileştirici bir bakışı yansıtıyor olsa da bu eleştirilerden varsa payımıza düşen onu mutlaka alır ve gereğini yaparız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bilge ve adil liderliği nezaretinde süregelen çeyrek asırlık yönetim tecrübemiz bunun sayısız örnekleriyle doludur."

"Gayemiz köklerinden kopmayan nesil yetiştirmek"

Bakan Tekin, bugün Komisyon'da görüşülecek bütçeyi bir yıllık bir takvimin ihtiyaçlarından ziyade eğitime ayırdıkları her kuruşun hesabını verebilme bilinci ve hassasiyetiyle hazırladıklarını bildirdi.

Bir nesle hangi hafızanın devredileceğine ve o neslin şahsiyetinde hangi değerlerin yer edineceğine dair tercihin, milletin istiklalini ve istikbalini doğrudan ilgilendirecek kadar hayati bir egemenlik meselesi olduğu değerlendirmesinde bulunan Tekin, bu idrakle, eğitime dair aldıkları her kararda öğrencilerin hangi hafızayla yetişeceği ve hangi değerlerle büyüyeceği sorusunu esas aldıklarını söyledi.

Bilgiyi değerden, beceriyi şahsiyetten ayırmayan bir maarif anlayışını yeniden kurmayı hedeflediklerine dikkati çeken Tekin, "Gayemiz, değerlerini tahkikle kavrayıp sorgulayarak sahiplenen, dünyanın bütün birikimine açık olduğu halde köklerinden kopmayan bir nesil yetiştirmektir." dedi.

"Çocuklar yakıp yıkan orduların yürüyüşünü 'sefer' diye ezberledi"

Tekin, kaynağını bu topraklardan alan, dünyaya da sırtını dönmeyen bir eğitim anlayışını milli eğitim sistemi ölçeğinde vücuda getiren öncü ülkelerden biri olduklarını söyledi.

Hiçbir milletin müfredatına başkasının ölçüsüyle hüküm biçmeye kalkmadan, kendi ölçülerini dünyanın önüne koyabilecek bir müktesebat biriktirdiklerine dikkati çeken Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"'Erdem-değer-eylem' çerçevesiyle değerleri ders kitabının sayfalarından evlatlarımızın gündelik hayatına taşıdık, bilgiyi davranışa, değeri eyleme dönüştürerek erdemlerin edinildiği bir eğitim iklimi oluşturduk. Üçüncü uygulama yılına giren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizle bu yolda azim ve sebatla yürümeye devam edecek, hiçbir vesayet zihniyetinin evlatlarımızı kendi değerlerinden uzaklaştırmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

Göreve geldikten sonra yaptıkları bazı çalışmalara ilişkin bilgi paylaşan Tekin, şöyle konuştu:

"Burada bir hususun altını bilhassa çizmek isterim. Eğitimin sömürgesizleştirilmesini sınıflarımıza taşırken işe de tarihimizi yeniden kendi dilimizle anlatmakla başladık. Geçmişini başkasının kavramlarıyla okuyan bir neslin, farkına bile varmadan o kavramların taşıdığı hükmü de devraldığını gördük. Yıllar boyunca bu toprakların çocukları Anadolu'yu yakıp yıkan, Kudüs'ü kana bulayan orduların yürüyüşünü 'sefer' diye ezberledi, soykırımların yaşandığı, kıtaların talan edildiği bir çağı 'keşif' diye okudu. Atalarının yurdu Türkistan'ı 2. Dünya Savaşı sonrasının siyasal ikliminde dolaşıma sokulan bir adla tanıdı, ecdadımızın Adalar Denizi diye andığı sulara dahi başkalarının verdiği adla baktı. Biz o dili değiştirdik, hem de bir düşünce alışkanlığını kökünden değiştirmenin ağırlığını bilerek. Saldırıya saldırı, sömürgeciliğe sömürgecilik dedik. Türkistan'a Türkistan, Adalar Denizi'ne de Adalar Denizi dedik, asılsız Ermeni iddialarını da gerçek mahiyetiyle anlattık.

Milli Mücadele ifadesini tercih ettiğimiz için Atatürk'ü okullarımızdan silmekle itham edildik. Oysa Gazi Mustafa Kemal, bu destanı bizzat Nutuk'ta Milli Mücadele ve onun bir aşaması olarak İstiklal Harbi diye anmıştı. Atatürk'ün kendi kelimesine sahip çıkmayı 'Atatürk'ü silmek' diye yaftalayanların onu ne ölçüde tanıdığını, takdirlerinize sunuyorum. İstikbalini kendi iradesiyle kuracak bir neslin, tarihini de önce kendi idrakiyle okuması gerektiğine inandık. Okullarımızda okunan tarihin ufkunu da Türkistan'dan Balkanlar'a uzanan tarihimizi ve kültürümüzü evlatlarımıza yeniden tanıtarak genişlettik."

Türk bayrağının öğrencilerin gözünde istiklalin ve ortak aidiyetin şuuruna dönüşmesini ayrı bir özenle takip ettiklerini aktaran Tekin, geçen eğitim öğretim yılında ikinci dönemin ilk dersini bayrak sevgisine ayırdıklarını anımsattı.

Vatan sevgisini milli ve manevi değerlerin bütünüyle buluşturmak için milli bayramları ve mübarek günleri öğrencilerin okullarda birlikte yaşamalarını maarifin tabii sorumluluğu saydıklarına dikkati çeken Tekin, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta ve ramazan ayında maarif coşkusunu bütün ülke geneline yaymaya çalıştıklarını anlattı.

"Tehditler her ailenin kapısını çalıyor"

Bakan Tekin, Bakanlık olarak laikliği her zaman inanç hürriyetinin teminatı gördüklerini, devletin bütün inançlara eşit mesafede durmasını da kimseyi inancından dolayı dışlamaması ve kimseye bir inancı dayatmaması şeklinde anladıklarını söyleyerek, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde de anne ve babalara çocuklarına verilecek eğitimin türünü seçmede öncelikli bir hak tanındığının altını çizdi.

Malazgirt'ten Çanakkale'ye 1000 yıla yakın bir süredir aynı kaderi paylaşarak bu toprakları yurt edinen milletin, Terörsüz Türkiye hedefiyle kardeşliğini kalıcı bir huzura dönüştürecek tarihi bir eşiğe ulaştığını vurgulayan Tekin, TBMM'nin de Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'la bu iradenin zeminini kurduğunu belirtti.

Kanunların barışın hukukunu tesis edebildiğini, o huzuru nesiller boyu yaşatacak ortak hafızayı ise ancak maarifin inşa edebileceğini bilerek bu sürece omuz verdiklerini vurgulayan Tekin, "Ülkemizin doğusundan batısına farklı şivelerle konuşup aynı türküde buluşan, aynı sınıfta büyüyüp aynı teneffüste oyun oynayan evlatlarımız, o hafızanın bugün taşıyıcısı, yarın da muhafızı olacaklar." dedi.

Çocukları kuşatan yeni tehditleri bütün ciddiyetiyle görmek zorunda olduklarını belirten Tekin, şöyle devam etti:

"Çocuklar ve gençler arasında yükselen şiddetten dijital bağımlılığa, çevrim içi istismardan aile bağlarının zayıflamasına, oradan da anlam ve aidiyet arayışında büyüyen boşluğa kadar uzanan bu tehditler, bugün dünyanın neresinde olursa olsun her ailenin kapısını çalıyor. Sınır tanımayan ve kimsenin evladını ayırt etmeyen bu sınamanın karşısında hiçbir toplumun tek başına bir set kurabildiğini görmedik. Dolayısıyla evlatlarının geleceğini milletinin istikbaliyle özdeş gören her toplum da siyasetin de bu meseleyi gündelik hesapların çok üzerinde, bir varoluş meselesi olarak ele alması gerektiğine inanıyorum. Ülkemiz de bu sınamayla yüz yüze, biz de devletimizin bütün imkanlarıyla ve milletimizin bütün kesimleriyle birlikte o sınamaya göğüs germeye kararlıyız."

AK Parti hükümetlerinin eğitimi Türkiye'nin kalkınmasının temeli saydığını ve her bütçede "aslan payını" eğitime ayırdığını vurgulayan Tekin, eğitimi göreve geldiği ilk günden bu yana devletin en öncelikli meselesi saydığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak, maarif davasına emek veren herkese teşekkürlerini iletti.

(Sürecek)