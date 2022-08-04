Bakan Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerden üçünün yarın seyre başlamasının planlandığını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerden üçünün yarın seyre başlamasının planlandığını açıkladı

04.08.2022 22:08
Bakan Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerden üçünün yarın seyre başlamasının planlandığını açıkladı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile ayrı ayrı yaptığı görüşmeye ilişkin, "Merkezdeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre...

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile ayrı ayrı yaptığı görüşmeye ilişkin, "Merkezdeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor" dedi.

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde, tahıl sevkiyatı konusundaki çalışmalar ve son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Akar, görüşmeler ve tahıl sevkiyatına ilişkin soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' imzalandığını hatırlattı.

Söz konusu belge kapsamında İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğunu ifade eden Bakan Akar, sistemin sorunsuz işlemesine yönelik Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler yetkilileri ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bakan Akar, "Merkezdeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor. Bununla birlikte boş bir geminin de İstanbul'da denetlenerek Ukrayna'ya hareket etmesi beklenmektedir" diye konuştu.

Öte yandan çalışmalar kapsamında Ukrayna limanlarından çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan 'Razoni' adlı mısır yüklü gemi, İstanbul'daki kontrollerinin ardından Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkmıştı.


YORUMLAR
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Bakan Akar'dan Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilere ilişkin açıklama Açıklaması Bakan Akar'dan Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilere ilişkin açıklama Açıklaması Kremlin: '(İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması) Umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder' Kremlin: '(İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması) Umarız aynı verimlilikle çalışmaya devam eder'
Kaynak: DHA

Hulusi Akar, İstanbul, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerden üçünün yarın seyre başlamasının planlandığını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen gemilerden üçünün yarın seyre başlamasının planlandığını açıkladı - Son Dakika
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