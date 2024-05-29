Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, EFES-2024 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri için İzmir'de bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin görüntülere de yer verildi.