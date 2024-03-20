Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak yönetiminin PKK\'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve ortak çalışmaların olacağını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bağdat gezisine gittiğimizde de Irak yönetimi ( PKK'yı) hem yasakladığını ve terör örgütü olduğunu ilk defa kabul etti, burada deklare etti. Bu bizim için sevindirici bir şey. İnşallah bundan sonra da ortak çalışmalarımız olacak. Ortak bir harekat merkezi kuracağız." dedi.
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i ziyaret eden Bakan Güler, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Daha sonra Uzun Çarşı'da vatandaşlarla konuşan ve burada AK Parti'nin seçim standını ziyaret eden Güler, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Kahramanmaraş'ta açılan TUSAŞ tesisinin gençlerin ufkunu açacağını, yeni neslin gelişimine olumlu etkileri olacağını belirten Güler, gelecekteki astronotlardan birinin de Kahramanmaraş'tan çıkması temennisinde bulundu.
Bakan Güler, terörün Türkiye'nin başının belası olduğunu dile getirerek, "Ama biz dünyadaki en pahalı arazide yaşıyoruz. Bunun bir bedeli olacak. İşte böyle büyük bedel ödüyoruz. Bir taraftan üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Aynı anda dört mevsimi yaşayabiliyorsun. Her şeyi vermiş Allah. Her türlü maden var. İnsan kaynağımız var. Tabii ki bu herkesi rahatsız ediyor. Artı ülkemizin son yıllardaki, özellikle son 20 yıldaki hızlı gelişimi, hızlı büyümemiz, bunlar herkesi rahatsız ediyor çevremizde." diye konuştu.
Türkiye'nin hızlı bir şekilde büyümesinden rahatsızlık duyan bazı kesimlerin bu durumu engellemek için terör örgütlerini kullandığının altını çizen Bakan Güler, ülkenin her daim güçlü olmak zorunda olduğunu vurguladı.
Güler şunları kaydetti:
"PKK terör örgütü ile 40 yıldır mücadele ediyoruz fakat 40 yıldır Irak yönetimi maalesef bunlara ne terör örgütü diyebilirdiler ne yasaklayabildiler. Kendi ülkelerinde böyle bir örgüt yaşıyor ve çok rahatsızlık duymuyorlar. Bundan önce aralık ayında Ankara'da yaptığımız görüşmede bu konunun üzerinde çok aşırı şekilde duruldu. Bağdat gezisine gittiğimizde de Irak yönetimi hem yasakladığını ve terör örgütü olduğunu ilk defa kabul etti, burada deklare etti. Bu bizim için sevindirici bir şey. İnşallah bundan sonra da ortak çalışmalarımız olacak. Ortak bir harekat merkezi kuracağız. Erbil yönetiminin bakışı çok olumlu. Ama asıl bu çalışmalar sadece terör örgütünün yasaklanması değil, orada 5-6 tane daha enerji, tarım, hayvancılık, su işleri dahil bunlarla ilgili yeni birer komisyon kurulacak ve bu karşılıklı çalışmalarla bu konuların hepsinde gelişmeler elde etmek için çalışmaları sürdüreceğiz. Bunların Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye üzerinden geçip Avrupa'ya gidecek olan Kalkınma Yolu diye bir proje var. Bu Türkiye'mizin gelecekteki en önemli işi. Bu projede bütün özellikle Türk şirketleri tercihli olarak oralarda iş yapacak. 4 otoyol, 4 demir yolu yanında 8 yolla Çin'den gelen bütün mallar, Kalkınma Yolu vasıtasıyla Avrupa'ya taşınacak."
Bakan Güler'e, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ilgililer eşlik etti.
Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak yönetiminin PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve ortak çalışmaların olacağını açıkladı - Son Dakika
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen Nevruz programında, terör örgütünü niteleyen bez parçalarıyla alana girmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa mitinginde vatandaşlara seslendi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu ve Türkiye'nin AB üyelik sürecinin önemli olduğunu belirtti. Fidan, İspanya ile yakın iş birliği içinde olduklarını ve ticaret hacminin arttığını ifade etti. Ayrıca güvenlik iş birliği, NATO iş birliği ve Filistin-İsrail çatışmaları gibi konular da görüşüldü.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti'nin gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalıştığını belirtti. Bakan Yumaklı, Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki'nin düzenlediği iftar programına katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Mimar Mühendisler Grubu'na ziyarette bulundu. Kurum, seçimde deprem korkusu ve ulaşım çilesinin giderilmesinin oylanacağını belirtti.
Ümit Özdağ, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkan adayı Ahmet Özer'i eleştirerek, Atatürk çizgisinde olmadığını ve Öcalan'ın düşüncelerine yakın olduğunu belirtti. Özdağ, Özer'in Türk milleti tanımının çıkarılmasını ve iki dilli eğitimi desteklediğini ifade etti. Ayrıca, Özer'in yerel yönetimlerin kendi parlamentolarıyla yönetilmesini savunduğunu söyledi ve Zafer Partisi'ni desteklemeye çağırdı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Destici, programda BBP İskilip Belediye Başkan adayı Ali Sülük'ün başarılı dönemini vurgulayarak destek istedi. Ayrıca, U20 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden sporculara altın hediye etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Çınar Kaymakamlığı tarafından Kutbettin Arzu adına açılan Bilgi Evi ve Akademi Lise'nin açılışı gerçekleştirildi. Vali Ali İhsan Su, açılışta yaptığı konuşmada, bölgede gerçekleştirdikleri hizmetlerin devam edeceğini belirtti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, Irak yönetiminin PKK'yı yasakladığını ve terör örgütü olarak kabul ettiğini belirtti. Bakan Güler, Türkiye'nin güçlü olma mecburiyeti olduğunu vurguladı. Irak yönetimi ile ortak çalışmalar yapılacağını ve ortak harekat merkezi kurulacağını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna ile Rusya arasında müzakere masasına dönülmesi için üzerine düşen rolü üstlenmeye hazır olduğuna dair sözlerine yanıt vererek, "Erdoğan'a, Ukrayna'da barış inisiyatifi nedeniyle minnettarız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Uraloğlu, Bursa'da gerçekleştirdikleri ulaştırma yatırımlarının devam edeceğini belirtti. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bakan Uraloğlu'na Elbeyli yolunun sıcak asfalt yapılması ve Çakırca ve Boyalıca çevre yollarının yapılması taleplerini iletti. Bakan Uraloğlu, Bursa'nın yanında olduklarını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?