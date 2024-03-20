Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak yönetiminin PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve ortak çalışmaların olacağını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak yönetiminin PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve ortak çalışmaların olacağını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak yönetiminin PKK\'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve ortak çalışmaların olacağını açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, Irak yönetiminin PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve ortak bir harekat merkezi kuracaklarını belirtti. Güler, Türkiye'nin hızlı büyümesinden rahatsızlık duyan bazı kesimlerin terör örgütlerini kullandığını vurgulayarak, ülkenin her daim güçlü olması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin gelecekteki en önemli işlerinden biri olan Kalkınma Yolu projesine değinen Güler, bu projede Türk şirketlerinin tercihli olarak iş yapacağını ifade etti.

20.03.2024 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bağdat gezisine gittiğimizde de Irak yönetimi ( PKK'yı) hem yasakladığını ve terör örgütü olduğunu ilk defa kabul etti, burada deklare etti. Bu bizim için sevindirici bir şey. İnşallah bundan sonra da ortak çalışmalarımız olacak. Ortak bir harekat merkezi kuracağız." dedi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i ziyaret eden Bakan Güler, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Uzun Çarşı'da vatandaşlarla konuşan ve burada AK Parti'nin seçim standını ziyaret eden Güler, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kahramanmaraş'ta açılan TUSAŞ tesisinin gençlerin ufkunu açacağını, yeni neslin gelişimine olumlu etkileri olacağını belirten Güler, gelecekteki astronotlardan birinin de Kahramanmaraş'tan çıkması temennisinde bulundu.

Bakan Güler, terörün Türkiye'nin başının belası olduğunu dile getirerek, "Ama biz dünyadaki en pahalı arazide yaşıyoruz. Bunun bir bedeli olacak. İşte böyle büyük bedel ödüyoruz. Bir taraftan üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Aynı anda dört mevsimi yaşayabiliyorsun. Her şeyi vermiş Allah. Her türlü maden var. İnsan kaynağımız var. Tabii ki bu herkesi rahatsız ediyor. Artı ülkemizin son yıllardaki, özellikle son 20 yıldaki hızlı gelişimi, hızlı büyümemiz, bunlar herkesi rahatsız ediyor çevremizde." diye konuştu.

Türkiye'nin hızlı bir şekilde büyümesinden rahatsızlık duyan bazı kesimlerin bu durumu engellemek için terör örgütlerini kullandığının altını çizen Bakan Güler, ülkenin her daim güçlü olmak zorunda olduğunu vurguladı.

Güler şunları kaydetti:

"PKK terör örgütü ile 40 yıldır mücadele ediyoruz fakat 40 yıldır Irak yönetimi maalesef bunlara ne terör örgütü diyebilirdiler ne yasaklayabildiler. Kendi ülkelerinde böyle bir örgüt yaşıyor ve çok rahatsızlık duymuyorlar. Bundan önce aralık ayında Ankara'da yaptığımız görüşmede bu konunun üzerinde çok aşırı şekilde duruldu. Bağdat gezisine gittiğimizde de Irak yönetimi hem yasakladığını ve terör örgütü olduğunu ilk defa kabul etti, burada deklare etti. Bu bizim için sevindirici bir şey. İnşallah bundan sonra da ortak çalışmalarımız olacak. Ortak bir harekat merkezi kuracağız. Erbil yönetiminin bakışı çok olumlu. Ama asıl bu çalışmalar sadece terör örgütünün yasaklanması değil, orada 5-6 tane daha enerji, tarım, hayvancılık, su işleri dahil bunlarla ilgili yeni birer komisyon kurulacak ve bu karşılıklı çalışmalarla bu konuların hepsinde gelişmeler elde etmek için çalışmaları sürdüreceğiz. Bunların Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye üzerinden geçip Avrupa'ya gidecek olan Kalkınma Yolu diye bir proje var. Bu Türkiye'mizin gelecekteki en önemli işi. Bu projede bütün özellikle Türk şirketleri tercihli olarak oralarda iş yapacak. 4 otoyol, 4 demir yolu yanında 8 yolla Çin'den gelen bütün mallar, Kalkınma Yolu vasıtasıyla Avrupa'ya taşınacak."

Bakan Güler'e, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanı, Kahramanmaraş, Yaşar Güler, Türkiye, Irak, PKK, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak yönetiminin PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve ortak çalışmaların olacağını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:49 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın
18:59 Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
18:47 Cizre’de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı
18:32 Rize’de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı Rize'de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
17:24 Antalya’da Ceza infaz koruma aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Antalya'da Ceza infaz koruma aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:23 Yunan F-16’sı Ege Denizi’ne düştü Yunan F-16'sı Ege Denizi'ne düştü
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı
15:48 Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 20:45:34. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak yönetiminin PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiğini ve ortak çalışmaların olacağını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement