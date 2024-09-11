Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kazakistan\'a gitti

Politika

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyarette bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Bakan Yaşar Güler, havaalanında Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksilikov tarafından karşılandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından resmi ziyaret kapsamında dost ve kardeş ülke Kazakistan'a geçti. Gece saatlerinde Astana'ya ulaşan Bakan Yaşar Güler, havaalanında Kazakistan Savunma Bakanı Orgeneral Ruslan Jaksilikov tarafından karşılandı. Kazakistan ziyaretinde Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da yer alıyor" denildi.