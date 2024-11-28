Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı

Milli Savunma Üniversitesi\'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Savunma Üniversitesi'nin "Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet" adlı kitabının kapağındaki görselde Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunun bir bölümünün farklı renkle boyandığını fark edip konuyu gündeme getirdi. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu "Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar 20 gün önce derhal toplatılmıştır. Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım'da görevinden istifa etmiştir" dedi.

28.11.2024 15:12
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı "Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet" adlı kitabın kapağındaki görselde Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunun bir bölümünün farklı renkle boyanmasına tepki gösterdi.

"BU COĞRAFYAYI HANGİ SAVAŞTA KAYBETTİK?"

Özdağ "Kitabın kapağında Türk dilinin konuşulduğu coğrafyalar gösterilmiş. Bu coğrafyalar arasında Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu yok. Bu coğrafyayı ne zaman, hangi savaşta kaybettik Erhan Afyoncu? Bu bölgeden askerlerimiz ve devletimiz de çekildi mi? Yarın DEM'li belediyeler bu kitabın kapağını göstererek bu bölgede Türkçe konuşulmadığını siz de kabul ediyorsunuz derse hiç şaşırmayın" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı

REKTÖRDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği harita kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Afyoncu "Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve Senato tarafından basılmasına izin verilen 'Ders Notu' kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmamaktadır.

KİTAPLAR 20 GÜN ÖNCE TOPLATILMIŞ

Sosyal medyada yer alan kitap kapağı; Üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatılmış ve kapağın ders notu kitaplarının baskısı için de kullanılması amacıyla yeni kapak, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verilmiştir. Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar 20 gün önce derhal toplatılmıştır.

9 KASIM'DA GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım'da görevinden istifa etmiştir. MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhâl idari ve adli süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı
Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı

BİR AÇIKLAMA DA MSB'DEN GELDİ

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu'nun ardından bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan yazılı açıklamada, MSÜ Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve senato tarafından basılmasına izin verilen "Ders Notu" kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmadığını belirtti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi; "Sosyal medyada yer alan kitap kapağı, üniversite yönetiminin bilgisi dışında editör tarafından kurum dışı bir grafikçiye hazırlatılmış ve kapağın ders notu kitaplarının baskısı için de kullanılması amacıyla yeni kapak, idarenin bilgisi dışında editör tarafından matbaaya verilmiştir. Kapaktaki uygunsuzluğun fark edilmesi üzerine kitaplar derhal toplatılmıştır. Kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu bu uygunsuz davranışından dolayı 9 Kasım'da görevinden istifa etmiştir. MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili derhal idari ve adli süreç başlatılmıştır."

Erhan Afyoncu, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • HALÜK ERDOĞAN:
    birseyleri karıştırıyorsunuz da sıkışınca geri cekiliyorsunuz nereye mesaj gönderiyorsunuz neyin peşindesiniz 87 8 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    bir gürcüye türk dili kitabı yaptırırsanız posofuda gürcü memleketi gösterir yanılmamışım buda posofdan çıktı memleketi 28 2 Yanıtla
  • Ramazan Katırcı:
    Neydi bir şarkı vardı; Sallada gitsin Ankaralı 24 6 Yanıtla
  • m:
    MSB bunu yaparsa düşün artık 26 0 Yanıtla
  • Abdullah Dinç:
    Yazıklar olsun, bu memlekette biz ve bizim gibiler varken bu cesareti size sunan herkese Yazıklar olsun. Ümit hocamda olmasa bu ne diye soran yok, O da ayrı bir sorun :) Bu haberi yaptıranlardan da elbet bir gün hesap sorulur. 17 4 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    seçime adım adım....çok güzel hareketler bunlar kaçıncı bölüm?? 9 2 Yanıtla
  • Ahmet Ahmet:
    Ümit Başkan yine saplamış. Helal olsun. Şu adam kadar sağlam duran Türkiye siyasetinde. 3 0 Yanıtla
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