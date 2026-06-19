Mısır'da Dörtlü Diplomatik Görüşme - Son Dakika
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Mısır'da Dörtlü Diplomatik Görüşme

19.06.2026 14:31
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Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan Dışişleri Bakanları Pazar günü bir araya geliyor.

Mısır, Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty Pazar günü Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile dörtlü bir görüşme gerçekleştirecek.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının Pazar günü El Alamein kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geleceğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, "Abdelatty, Pazar günü Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile dörtlü bir görüşme gerçekleştirecek" denildi. Toplantının ardından genişletilmiş bir görüşme oturumu ve ardından bir basın toplantısı düzenleneceği kaydedilirken görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Dört ülkenin bakanları Nisan ayında düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde bir araya gelmişti. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mısır'da Dörtlü Diplomatik Görüşme - Son Dakika

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