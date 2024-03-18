Mısır Dışişleri Bakanı İsrail'e uyarıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mısır Dışişleri Bakanı İsrail'e uyarıda bulundu

Mısır Dışişleri Bakanı İsrail\'e uyarıda bulundu

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı düzenleme planına ilişkin olarak ABD'nin sonuçları hakkında İsrail'e açıkça uyarıda bulunması gerektiğini söyledi. Shoukry ayrıca İsrail'in yardım girişine koyduğu engellerin kaldırılması ve Gazze Şeridi'ndeki aç bırakma ile toplu cezalandırma taktiklerinin sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

18.03.2024 16:53  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı düzenleme planına değinerek, "ABD'nin Refah kentine yapılacak herhangi bir askeri harekatın sonuçlarının ne olacağını İsrail'e açıkça belirtmesi gerekiyor" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry başkent Kahire'de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Abu Zeid görüşmede Shoukry'nin Lazzarini'ye ülkesinin UNRWA'ya olan tam desteğini ilettiğini belirtirken, Shoukry'nin "İsrail'in yardım girişine koyduğu engellerin kaldırılması ve Gazze Şeridi'ndeki aç bırakma ile toplu cezalandırma taktiklerinin sona erdirilmesi gerekliliğini" ele aldığını ifade etti.

"Açıklamalar yeterli değil"

Görüşmenin ardından Lazzarini ile ortak basın toplantısında konuşan Shoukry, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine planladığı saldırıya değinerek, "ABD'nin, Gazze'nin güneyinde Mısır sınırındaki Refah kentine yapılacak herhangi bir askeri harekatın sonuçlarının ne olacağını İsrail'e açıkça belirtmesi gerekiyor" dedi.

ABD tarafından Refah operasyonuna ilişkin yapılan karşı açıklamalara değinen Shoukry, "Açıklamalar yeterli değil, muhalefet olmak yeterli değil. Böyle bir ihtimali reddettiklerini belirten uluslararası toplum ve ABD'ye düşen görev, çağrılarına kulak verilmemesi halinde bunun sonuçlarının ne olacağını açıkça ortaya koymaktır" şeklinde konuştu.

Shoukry, Refah'a yönelik kara saldırısının yol açacağı insani sonuçların ve can kayıplarının felaket düzeyde olacağı uyarısında bulundu. - KAHİRE

Kaynak: İHA

İsrail, Mısır, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mısır Dışişleri Bakanı İsrail'e uyarıda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın ailesini ziyaret etti
    18:04 Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın ailesini ziyaret etti

    Elazığ Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, şehit Binbaşı Zafer Kılıç'ın babası Ahmet ve annesi Şehriban Kılıç'ı evlerinde ziyaret etti.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydetti
    17:56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydetti

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanındaki yatırımlarını ve gelişimini vurgulayarak, ülkenin dünyanın en önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Yılmaz, ayrıca Amasya'ya yapılacak olan yeni hastanenin çevre illere de hizmet vereceğini ve deprem izolatörü teknolojisiyle donatılacağını söyledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara'da metro filan bir şey yok, derdi de yok'
    17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ankara'da metro filan bir şey yok, derdi de yok'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'da metro gibi ulaşım projelerinin olmadığını ve belediye başkan adaylarının hizmet üretmediklerini belirtti.

  • Batman'ın Balpınar beldesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı
    17:51 Batman'ın Balpınar beldesinde AK Parti seçim lokalinin açılışı yapıldı

    AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Balpınar'ın köy iken modern bir belde statüsüne kavuştuğunu ve bu durumun AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneği olduğunu belirtti. Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ise beldeye kazandırdığı hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

  • Meral Akşener: İYİ Parti, halkın sesi olmak için kuruldu
    17:50 Meral Akşener: İYİ Parti, halkın sesi olmak için kuruldu

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da yaptığı konuşmada, partinin halkın sesi olmak için kurulduğunu ve siyasetteki kutuplaşma sistemini yıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Akşener, ayrıca emekli maaşlarını eleştirerek, halkın sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiası doğru değil
    17:49 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiası doğru değil

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şimşek'in bankacılara faiz artırma talimatı verdiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi. İftar programının lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan kamuoyu duyurusuyla iddiaların yalanlandığı belirtildi.

  • İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Çorum'da ziyaretlerde bulundu
    17:48 İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

    İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, Çorum'da Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret etti ve İYİ Parti Çorum İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Zorlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi ve İYİ Parti olarak yapıcı muhalefet anlayışıyla iktidarın aynı hataları tekrar yapmaması için öneriler, projeler geliştirdiklerini belirtti. Ayrıca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Çorum Belediye Başkan adayı Ahmet Ertekin'e destek istedi ve belediyecilik vizyonlarıyla eksiklikleri gidermeyi hedeflediklerini ifade etti.

  • Mardin'de AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayının seçim aracına taşlı saldırı
    17:47 Mardin'de AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayının seçim aracına taşlı saldırı

    Mardin'de AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede'nin seçim aracına düzenlenen taşlı saldırıda, sürücü yaralandı. Saldırı sonucunda minibüsün camları kırıldı ve sürücü yüzünden yaralandı. Tatlıdede, saldırganların tespit edilmesi için jandarma ekiplerinin inceleme yapacağını belirtti. Seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Tatlıdede, saldırının kendilerini yıldıramayacağını ve çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Sürücü Tulga ise tedavisinin ardından taburcu edildi ve saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

  • Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni
    17:44 Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni

    Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve konuşmalar yapıldı. Vali, milletvekilleri ve protokol mensupları şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

  • Amasya'da 600 Yataklı Devlet Hastanesi Temeli Atıldı
    17:42 Amasya'da 600 Yataklı Devlet Hastanesi Temeli Atıldı

    Amasya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 600 yataklı Amasya Devlet Hastanesi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı törenle atıldı. Hastanede 370 adet sismik deprem izölatörü sayesinde muhtemel bir deprem anında sağlık hizmetlerinin aksamadan devam etmesi sağlanacak. Bu önemli sağlık yatırımının 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

  • Meral Akşener Şalpazarı'nda esnafı ziyaret etti
    17:42 Meral Akşener Şalpazarı'nda esnafı ziyaret etti

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde esnafı ziyaret etti ve partisinin adaylarına destek istedi. Ziyaret sırasında kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akşener'e bir yurttaş yemeni hediye etti.


17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış
17:24 İrfan Can Eğribayat’tan Egemen Korkmaz’ı çıldırtacak paylaşım İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
16:45 CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü ifade verdi CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü ifade verdi
16:01 Kocaeli’de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı
13:55 Olaylı maçın faturası Fener’e mi yoksa Trabzon’a mı çıkacak İşte merak edilen sorunun yanıtı Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı
16:55 İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı
16:06 Gigi ve Bella Hadid’in erkek kardeşi Umre’ye gitti Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre'ye gitti
16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
15:50 Marmaray istasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: ’Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim Marmaray istasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim
15:35 Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi’nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
15:05 Çanakkale’deki törende tüyleri diken diken eden görüntü Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı Çanakkale'deki törende tüyleri diken diken eden görüntü! Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı
14:19 Özgür Özel’e soğuk duş “31 Mart’ta Erdoğan’a oy var mı“ sorusuna beklemediği bir yanıt aldı Özgür Özel'e soğuk duş! "31 Mart'ta Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna beklemediği bir yanıt aldı
13:49 YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan’ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan'ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir
11:40 İmamoğlu mu Kurum mu İşte AK Parti’nin elindeki son İstanbul anketi İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 18:08:38. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır Dışişleri Bakanı İsrail'e uyarıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement