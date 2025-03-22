Mısır, Filistinli Yerleşim İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Politika

Mısır, Filistinli Yerleşim İddialarını Yalanladı

Mısır, Gazze'den 500 bin Filistinliyi yerleştirme iddialarını şiddetle reddetti.

22.03.2025 00:08
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Mısır Devlet Enformasyon Servisi, Gazze Şeridi'nden 500 bin Filistinliyi Kuzey Sina'da belirlenen bir bölgeye geçici olarak yerleştirmeye hazırlandığı yönündeki İsrail iddialarını şiddetle yalanladı.

Mısır'dan İsrail medyasının iddialarına yanıt geldi. Mısır Devlet Enformasyon Servisi, Kahire hükümetinin Gazze Şeridi'nden 500 bin Filistinliyi Kuzey Sina'da belirlenen bir bölgeye geçici olarak yerleştirmeye hazırlandığı yönündeki İsrail iddialarını şiddetle yalanladı. Yapılan açıklamada, bu iddiaların kategorik olarak reddedildiği ve tamamen temelsiz olduğu belirtilirken, Mısır'ın Filistin meselesine ilişkin uzun süredir devam eden ve değişmeyen duruşuyla da çeliştiği ifade edildi.

"Mısır'ın bu konudaki kesin ve ilkeli tutumu en başından beri nettir ve değişmemiştir"

Açıklamada, Mısır'ın, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik askeri harekatının başlamasından bu yana, özellikle Mısır topraklarında Filistinlilerin zorla ya da gönüllü olarak yerlerinden edilmesine yönelik her türlü girişimi sürekli olarak reddettiği vurgulandı. Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesinin sadece Filistin davasının tasfiyesi anlamına gelmeyeceği, aynı zamanda Mısır'ın ulusal güvenliğine doğrudan ve yakın bir tehdit oluşturacağı bildirilen açıklamada, "Mısır'ın bu konudaki kesin ve ilkeli tutumu en başından beri nettir ve değişmemiştir" denildi. Ayrıca bu tür planların Mısır'ın Filistin'in egemenliğini ve haklarını destekleme yönündeki politikaları ve taahhütleriyle tamamen tutarsız olduğunun altı çizildi.

İsrail medyasında, Mısır'ın Filistinlilerin toplu olarak yer değiştirmesi için hazırlıklar yaptığı ve bu konunun Arap dünyası içinde konuşulduğu iddia edilmişti. - KAHİRE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mısır, Filistinli Yerleşim İddialarını Yalanladı - Son Dakika

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