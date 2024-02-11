Mısır, İsrail\'in Refah\'a planladığı askeri operasyonu reddetti

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a planladığı askeri operasyonun kesin bir şekilde reddedildiğini belirterek, Mısır'ın böyle bir saldırının korkunç sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunduğunu aktardı.
Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine askeri operasyon yapılacağı açıklamalarına tepki gösterdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın özellikle Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi daha da kötüleştirmenin getirdiği riskler ışığında böyle bir saldırının korkunç sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı. Gazze Şeridi'nde son güvenli bölge olması nedeniyle yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah'ın hedef alınmasını önlemek için tüm uluslararası ve bölgesel çabaların birleştirilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, Refah'ın hedef alınması ve insani yardıma erişimin engellenmesinin İsrail'in Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik politikasının bir parçası olduğu aktarıldı. Mısır'ın taraflar arasında ateşkes ve esir takasına ilişkin çabalarına devam ettiği ifade edilen açıklamada, İsrail'e bu çabalara yanıt vermesi ve durumu daha da karmaşıklaştıracak, istisnasız herkesin çıkarlarına zarar verecek önlemler almaktan kaçınması yönündeki baskının yoğunlaştırılması çağrısında bulunuldu.
Mısır'ın Camp David Anlaşması'nı askıya alacağı iddiası
İki Mısırlı yetkili, Refah kentine saldırması halinde Mısır'ın İsrail ile yaptığı barış anlaşması Camp David Anlaşması'nı askıya alacağını iddia etti. Mısırlı yetkililer, Refah'a yönelik saldırıların Gazze Şeridi'ne yardımların yapıldığı ana yolun kapanmasına neden olacağını belirtti. - KAHİRE
ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesi için hastaneye nakledildi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darbedildiği görüntüleri paylaştı. Videoda, yerde sürüklenen Önder'in tekme tokat dövüldüğü, Önder'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çellik'ten özür dilediği görüldü.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, araç kazası sonucu şehit oldu.
İYİ Parti'den milletvekili adayı olup seçilemeyen, daha sonra istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan'ın yeni adresi belli oldu. Kulislere düşen bilgilere göre, Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Zan'ın adaylığıyla ilgili resmi açıklamanın yarın yapılacağı belirtildi.
İsrail'i ziyaretinde 'Yahudi olabilirim' çıkışıyla çok konuşulan Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Vatikan'a gitti. St. Peter Bazilikası'nda düzenlenen törende, Milei tekerlekli sandalyede oturan Papa'nın önünde diz çökerek Francis'e sarıldı. Milei, daha önce Papa Francis'in sosyal adalet politikalarını eleştirmiş ve kendisine ''Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi'' demişti.
Fenerbahçe'nin sahasında 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım gelmişti. Fenerbahçe ezeli rakibinin paylaşımına aynı şekilde yanıt vererek, ''Kör hakemleri, komik penaltıları, skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen kulübe notumuz; ''Kişi kendinden bilir işi'' notunu düştü.
Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım geldi. Maçtaki hakem kararlarına sert tepki gösteren Galatasaray cephesi paylaşımına, ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak'' notunu düştü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdıkları Alanyaspor maçı sonrası taraftardan özür diledi. Kartal, ''Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz'' dedi.
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