Mısır, İsrail\'in Refah\'a planladığı askeri operasyonu reddetti

Politika

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a planladığı askeri operasyonun kesin bir şekilde reddedildiğini belirterek, Mısır'ın böyle bir saldırının korkunç sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunduğunu aktardı.

Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine askeri operasyon yapılacağı açıklamalarına tepki gösterdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın özellikle Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi daha da kötüleştirmenin getirdiği riskler ışığında böyle bir saldırının korkunç sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı. Gazze Şeridi'nde son güvenli bölge olması nedeniyle yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah'ın hedef alınmasını önlemek için tüm uluslararası ve bölgesel çabaların birleştirilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, Refah'ın hedef alınması ve insani yardıma erişimin engellenmesinin İsrail'in Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik politikasının bir parçası olduğu aktarıldı. Mısır'ın taraflar arasında ateşkes ve esir takasına ilişkin çabalarına devam ettiği ifade edilen açıklamada, İsrail'e bu çabalara yanıt vermesi ve durumu daha da karmaşıklaştıracak, istisnasız herkesin çıkarlarına zarar verecek önlemler almaktan kaçınması yönündeki baskının yoğunlaştırılması çağrısında bulunuldu.

Mısır'ın Camp David Anlaşması'nı askıya alacağı iddiası

İki Mısırlı yetkili, Refah kentine saldırması halinde Mısır'ın İsrail ile yaptığı barış anlaşması Camp David Anlaşması'nı askıya alacağını iddia etti. Mısırlı yetkililer, Refah'a yönelik saldırıların Gazze Şeridi'ne yardımların yapıldığı ana yolun kapanmasına neden olacağını belirtti. - KAHİRE