Mısır, İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyonu reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mısır, İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyonu reddetti

Mısır, İsrail\'in Refah\'a planladığı askeri operasyonu reddetti

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a planladığı askeri operasyonun kesin bir şekilde reddedildiğini belirterek, Mısır'ın böyle bir saldırının korkunç sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunduğunu aktardı. Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine askeri operasyon yapılacağı açıklamalarına tepki gösterdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın özellikle Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi daha da kötüleştirmenin getirdiği riskler ışığında böyle bir saldırının korkunç sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı.

11.02.2024 22:39  Güncelleme: 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a planladığı askeri operasyonun kesin bir şekilde reddedildiğini belirterek, Mısır'ın böyle bir saldırının korkunç sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunduğunu aktardı.

Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine askeri operasyon yapılacağı açıklamalarına tepki gösterdi. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın özellikle Gazze Şeridi'ndeki insani felaketi daha da kötüleştirmenin getirdiği riskler ışığında böyle bir saldırının korkunç sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı. Gazze Şeridi'nde son güvenli bölge olması nedeniyle yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah'ın hedef alınmasını önlemek için tüm uluslararası ve bölgesel çabaların birleştirilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, Refah'ın hedef alınması ve insani yardıma erişimin engellenmesinin İsrail'in Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik politikasının bir parçası olduğu aktarıldı. Mısır'ın taraflar arasında ateşkes ve esir takasına ilişkin çabalarına devam ettiği ifade edilen açıklamada, İsrail'e bu çabalara yanıt vermesi ve durumu daha da karmaşıklaştıracak, istisnasız herkesin çıkarlarına zarar verecek önlemler almaktan kaçınması yönündeki baskının yoğunlaştırılması çağrısında bulunuldu.

Mısır'ın Camp David Anlaşması'nı askıya alacağı iddiası

İki Mısırlı yetkili, Refah kentine saldırması halinde Mısır'ın İsrail ile yaptığı barış anlaşması Camp David Anlaşması'nı askıya alacağını iddia etti. Mısırlı yetkililer, Refah'a yönelik saldırıların Gazze Şeridi'ne yardımların yapıldığı ana yolun kapanmasına neden olacağını belirtti. - KAHİRE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Gazze, Mısır, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mısır, İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyonu reddetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 02:27:51. #1.11#
SON DAKİKA: Mısır, İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyonu reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement