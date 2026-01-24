MİT Başkanı Kalın, Hamas Heyeti ile Gazze Barış Planını görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

MİT Başkanı Kalın, Hamas Heyeti ile Gazze Barış Planını görüştü

MİT Başkanı Kalın, Hamas Heyeti ile Gazze Barış Planını görüştü
24.01.2026 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması ele alındı. Hamas heyeti Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik bugüne kadar üstlendiği arabuluculuk ve garantörlük rolü ile Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında Türkiye'nin belirginleşen katkıları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 24 Ocak 2026 tarihinde İstanbul'da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyetiyle görüşme gerçekleştirdi.

GAZZE BARIŞ PLANI MASADA

Görüşmede, ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı kapsamındaki gelişmeler değerlendirildi. Taraflar, sürecin ilerletilmesine yönelik atılabilecek adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılması, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı olarak açılması ve Gazze Ulusal İdare Komisyonu'nun (NCAG) göreve başlaması başta olmak üzere çeşitli başlıklarda istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik bugüne kadar üstlendiği arabuluculuk ve garantörlük rolü ile Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasında Türkiye'nin belirginleşen katkıları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika MİT Başkanı Kalın, Hamas Heyeti ile Gazze Barış Planını görüştü - Son Dakika

Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

22:56
Suriye’de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
22:34
Suriye ordusu: SDG, Kandil’den Haseke’ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
22:07
Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu
Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu
21:51
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
21:40
Şişli’de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
21:28
DEM heyeti, Öcalan’ın Bahçeli’ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 23:16:04. #7.11#
SON DAKİKA: MİT Başkanı Kalın, Hamas Heyeti ile Gazze Barış Planını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.