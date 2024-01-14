MİT, Suriye\'de, PKK/YPG\'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti

Şehitlerimizin intikamı için düzenlenen operasyonu böyle duyurdular

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucu 9 askerin şehit düşmesi sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerini imha etti.

MİT, söz konusu operasyonlarda Suriye'de PKK/ YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahısları hedef aldı.

23 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

MİT, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda 23 hedefi imha etti.

Öte yandan güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam ettirileceği öğrenildi.

İşte operasyon anına ait kareler: