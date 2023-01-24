Mithat Sancar, Bahçeli'nin "HDP'nin kapısına kilit vurulmalı" sözlerine yanıt verdi: Biz anahtar partiyiz diyoruz, o kilitten söz ediyor

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin kapatılmasına yönelik davanın seçim sonrasına bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurduğunu açıklamış, AYM ise başvuruyla ilgili kararını yarın vereceğini duyurmuştu.

BAHÇELİ'DEN ERTELEME TALEBİNE ÇOK SERT TEPKİ

Konuyla ilgili partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP'nin talebine sert çıktı. HDP'nin kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasının adalet ilkelerine tamamen aykırı olduğuna vurgu yapan Bahçeli, "HDP vakit kaybetmeden kapatılmalıdır. Bölücü ve terör yatağının kapısına kilit vurulmalıdır. HDP'nin isteğiyle AYM'nin davayı sulandırması doğru değildir. Yıkılan ve yok olan eli kanlı hainlerden başkası olmayacaktır. AYM'nin zamana oynaması teröre su taşımaktır. Davanın seçim sonrasına bırakılması adalete aykırıdır" diye konuştu.

"BİZ ANAHTAR PARTİYİZ DİYORUZ"

Bahçeli'ye yanıt veren Sancar, "Biz anahtar partiyiz diyoruz, o kilitten söz ediyor. Hepsini açarız. Bu ülkede kilit üreticileri sizin taleplerinizi karşılayacak üretimi bile yapamazlar. Öyle anahtarlar var ki elimizde, koyduğunuz her kilidi çatır çatır açacağız. Bu mücadele ve kararlılık öyle büyük ki, seçimler yani en fazla 4 ay sonra sizin kapınıza halkın kilit vurduğu tarih olacaktır. Halk sizin kapınıza o kilidi vuracaktır." dedi.

"BİZİM KOLUMUZ KANADIMIZ HALKIMIZDIR"

Sancar sözlerine şöyle devam etti: "HDP'yi kolu kanadı kırılmış seçime sokabileceğini düşünen iktidar bloku iyi bilsin; bizim kolumuz da kanadımız da halkımızdır, halklarımızdır. Bizim kolumuz kanadımız, kurduğumuz Emek ve Özgürlük İttifakı'dır, güç birliği yaptığımız demokrasi çevreleridir, dostlarımızdır, emekçilerdir, halkçı ve toplumcu siyasetimizdir. Bu topraklarda filizlenen ve büyük umut yaratan güçlü fikriyatımızdır, dayanışmamızdır, tecrübemizdir, cesaretimizdir. Bugün iktidarın küçük ortağı esti gürledi yine AYM'ye talimatlar gönderiyor. Bırakın talimatı AYM'yi tehdit etti. Açık ve net şekilde şantaj yapıyor. Artık anayasa diye bir şey kalmadı. Anayasayı ihlal etmeyi bırakın, ayaklar altına alma konusunda en ufak bir çekinceleri yok. Çünkü kurtuluşları hukuksuzluktadır, zorbalıktadır.

SANCAR MUHALEFETE SESLENDİ

Bu sadece MHP'nin sözü söylemi olarak anlaşılmamalı. Bu, iktidarın politikasıdır, rejimin politikasıdır. O nedenle yapılan her şey birlikte yapılmaktadır, hesabını da halka birlikte verecekler. Evet, MHP Genel Başkanı çıkıp bu tehditleri savuruyor. İtirazları varsa, açıkça söyleyebiliyorsa iktidar kanadının diğer sözcüleri de bir laf etsinler. Bizim dışımızda kalan muhalefet partilerine de sesleniyoruz. Bu kadar açık anayasa ihlali, bu zorbalık ve tehdit politikası karşısında sessiz kalamazsınız. Sessiz kaldığınız her zorbalık pratiği eninde sonunda ülkeye egemen kılınmak istenen sitemin bir aynasıdır. Bu aynayı hep birlikte görelim, bu planları hep birlikte bozalım. Bu hepimizin Türkiye halklarına karşı tarihi sorumluluğudur, en büyük görevidir."



