Mobil Göz Muayenesi Antalya\'da

16.08.2025 11:03
Milletvekili Tuba Vural Çokal, mobil araçla Antalya'nın çeşitli bölgelerinde göz muayenesi yapıyor.

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, mobil göz muayene aracıyla kent merkezi ve ilçelerde vatandaşa sağlık hizmeti sunuyor.

Basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, göz doktoru Çokal, farklı ilçeleri dolaşarak vatandaşların göz muayenelerini gerçekleştiriyor. Mobil klinikte, görme şikayeti bulunanlar muayene edilirken, Çokal, vatandaşın istek ve sorunlarını da dinliyor.

Milletvekili Çokal, çalışmalar kapsamında Korkuteli'nin dağ köylerinden Elmalı yaylalarına, Alanya'dan Manavgat ve Serik'teki mahallelere kadar pek çok noktada muayene hizmeti verdi.

Hekimliği sürdürdüğünü belirten Çokal, "Sosyal medyadan sık sık davet mesajları alıyorum. Fırsat buldukça farklı bölgelere gidiyorum. Hem muayene yapıyor hem de vatandaşlarımızın taleplerini dinliyorum." ifadesini kullandı.

Çalışmanın, sağlık hizmetine erişimi kolaylaştırması ve vatandaşlarla doğrudan temas kurulmasına imkan sağlamasının amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

