Mobil ikram aracı Manisalıların hizmetinde - Son Dakika
Üye Girişi

Mobil ikram aracı Manisalıların hizmetinde

07.10.2022 17:15
Mobil ikram aracı Manisalıların hizmetinde

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlıklarda, mevlidlerde ve hayırlarda kullanılması amacıyla hizmete alınan mobil ikram aracından vatandaşlara pilav hayrında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlıklarda, mevlidlerde ve hayırlarda kullanılması amacıyla hizmete alınan mobil ikram aracından vatandaşlara pilav hayrında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Muradiye Camii'nde kıldığı Cuma namazı ve esnaf selamlaşmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Manisalılara pilav ayran ikramında bulundu. Pilav dağıtımında Başkan Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Funda Solak, başkan danışmanları ve daire başkanları, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

Kur'an-ı Kerim okundu dualar edildi

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen pilav hayrı öncesinde Hacı Bayram Camii Emekli İmamı Hafız Bilal Demiryürek tarafından Kuran'ı Kerim okundu, dualar edildi. Ellerin hep birlikte semaya açılmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, meydanda bulunan vatandaşlara seslendi.

Mevlid Kandilini kutladı

Meydanda bulunan tüm vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Hepinizi sevgi saygılarımla selamlıyorum, hayırlı Cumalar diliyorum. Bugün Müslümanlığın en güzel günlerinden biri, Kandil günümüz. Tüm Müslüman aleminin kandilini kutluyorum. Hayırlı kandiller diliyorum, sağlıkla sıhhatle nice kandilleri Rabbimden niyaz ediyorum. Okunan duaların, yapılan hayırların yüce Allah katında katında kabul edilmesini niyaz ediyorum. Bugün çok değerli Bilal hocam yanımda. Böylesi bir günde bizleri ihya ettiğiniz için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum, şükranlarımı sunuyorum, ağzınıza yüreğinize sağlık. Burada yeni hizmete aldığımız Mobil İkram Aracımızla hayrımızı gerçekleştiriyoruz. Artık bütün Manisa'da gerektiği yerlerde kullanılacak. Mezarlıklarda, mevlidlerde, hayırlarda kullanılması amacıyla alındı. Bugün de ilk defa Büyükşehir Belediyemiz ve çalışanlarımız adına bu araçla hayrımızı yapıyoruz. Allah kabul etsin, hayırlı hizmetlerde kullanılsın diyorum. Allah'a emanet olun, sağ olun var olun" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasının ardından Mobil İkram Aracı ile Manisalılara pilav dağıttı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa haber | Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 73 Beşiktaş: 66 Manisa haber | Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 73 Beşiktaş: 66 Manisa haberi! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Manisa haberi! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Manisa gündem haberi: Manisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladı Manisa gündem haberi: Manisa'da SMA hastası Duru bebek için düzenlenen voleybol turnuvası başladı
Kaynak: İHA

Cengiz Ergün, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Mobil ikram aracı Manisalıların hizmetinde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:56 Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 23:59:10. #1.12#
SON DAKİKA: Mobil ikram aracı Manisalıların hizmetinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement