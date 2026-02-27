Model Fabrika Açıldı

BAKAN KACIR, MODEL FABRİKA'NIN AÇILIŞINI YAPTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli'de 'Yarının Köyleri' Projesi kapsamındaki 5'inci Dijital Merkezi'nin açılışının ardından Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 'Model Fabrika'nın açılış törenine katıldı. Törene ayrıca Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Ivana Zivkovic, Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ile oda başkanları da katılım sağladı.

'SANAYİCİLERİMİZE REHBERLİK EDECEK'

Törende konuşan Bakan Kacır, milli kapasiteyi güçlendiren adımlar attıklarını, Türkiye'nin askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada; ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya ve tekstil gibi birçok alanda ise Avrupa'da birinci sırada olduğunu söyledi. Model fabrikaların işletme kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bakan Kacır, "Öğren-dönüş hizmeti alan işletmeler herhangi bir yeni makine yatırımı yapmadan verimlilikte yüzde 76'ya varan artış, üretim miktarında ise yüzde 140'a ulaşan yükseliş sağladı. Denizli'de 24 milyon lira yatırımla kurulan merkezin kentin üretim gücünü artıracağına inanıyorum. Model fabrikamız bünyesinde faaliyet gösterecek Güney Ege Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi de enerji verimliliği ölçümleri ve temiz üretim uygulamalarında sanayicilerimize rehberlik edecek. Güney Ege Kalkınma Ajansımızın 15,5 milyon lira desteğiyle hayata geçirilen merkezin kurulumunu bu yıl tamamlayacağız" dedi.

/100 MİLYAR LİRA FİNANSMAN PROGRAMI OLUŞTURDUK'

İmalat sanayine yönelik yeni bir finansman programının bilgisi veren Bakan Kacır, şunları söyledi:

"Tüm imalat sanayi firmalarımızın yararlanması için bankalarımızla birlikte 100 milyar lira büyüklüğünde finansman programı oluşturduk. Program kapsamında KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı olarak 50 milyon liraya kadar krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli ulaşabilecek. Finansman maliyeti yüzde 33'e kadar düşecek. Emek yoğun dört sektör dışındaki imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin istihdam düzeylerini koruma taahhüdü karşılığında, kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 10 puanını KOSGEB olarak biz karşılayacağız. Böylelikle yıllık finansman maliyeti yüzde 23'e kadar düşmüş olacak. İşletmelerimiz 2 Mart'tan itibaren başvurabilecek."

Konuşmanın ardından Model Fabrika'nın açılışı Bakan Kacır ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,