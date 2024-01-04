 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MSB: Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ'ye karşı verilen mücadelenin kesintisiz olarak devam ettiğini belirtti. Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve toplamda 2 bin 237 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, Pençe-Kilit Harekatı'nda 717 teröristin etkisiz hale getirildiği ve büyük miktarda silah, mühimmat ve teçhizatın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Suriye'de ise son bir haftada 30 taciz ve saldırı gerçekleştirildiği ve 27 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Sınır güvenliğinin sağlanması konusunda da önemli tedbirler alındığı ve son bir haftada 118 kişinin yakalandığı, 2 bin 113 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği belirtildi.

MSB: Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi
04.01.2024 - 23:54,
Abone Ol

MSB: "Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk terör örgütleri PKK/KCK/PYD- YPG, DEAŞ ve FETÖ'ye karşı verilen mücadelenin kesintisiz olarak devam ettiğini hatırlatarak, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2023 yılı dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 237'ye ulaşmıştır.Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 29 Aralık'ta icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 24 hedef başarıyla imha edilmiştir" diye konuştu.

"Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 717 terörist etkisiz hale getirildi"

Tuğamiral Zeki Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

"Sağ ele geçirilen bir teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda Zap bölgesinde -son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah sayısı olan- 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat, arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen mağarada ise piyade ve keskin nişancı tüfekleri, makineli tüfek, bunlara ait çok sayıda mühimmat, el bombaları ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 717 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 887 silah ve 792 bin 545 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 582 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 849 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir."

"Son bir haftada 30 taciz ve saldırı gerçekleştirildi"

Suriye'de, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), harekat alanlarında tesis edilen güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini bildiren Aktürk, "Son bir haftada 30 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 27 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece; 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 526'ya, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise bin 529'a ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

"2 bin 113 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir"

Sınır hattının Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğuna dikkati çeken Aktürk, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 118 şahıs yakalanmış, 2 bin 113 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, 2023 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 758'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 209 bin 402 olmuştur" şeklinde konuştu.

Aktürk, İsrail'in Gazze şeridine yönelik olarak gerçekleştirdiği saldırılara dikkati çekerek egemen ve bağımsız Filistin devletinin bir an önce kurulması gerektiğini yineledi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Suriye, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MSB: Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


00:09
İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07
AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53
Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52
Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44
''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi? ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30
Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var? Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21
Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika
00:09 İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07 AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53 Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52 Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44 ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21:21 Sokak ortasında eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 00:42:39. #1.13#
SON DAKİKA: MSB: Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement