Mucur Belediyesi\'nde 5 oy farkı gerginliğe neden oldu

Politika

Kırşehir Mucur'da resmi olmayan sonuçlara göre BBP adayının kazandığı 5 oy farkla kazanması ve seçimi MHP adayının ikinci sırada tamamlaması sonrasında partililer arasında tartışma çıktı.

SANDIKLAR İKİ KEZ SAYILDI

Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasındaki oy farkının az olması ve sandıkların iki kez sayılması sonucunda iki partinin tarafları da kutlama yapınca jandarma ve polis ekipleri ilçede güvenlik önlemi aldı.

MHP ADAYI "SEÇİMİ KAZANDIK" DEDİ

İddiaya göre ilk sonucun açıklanması sonrası BBP'li bir seçmenin MHP bürosu önünden geçmesi gerginliği tırmandırdı. MHP adayı Fatih Yıldırım "Seçimi kazandık" diyerek 'Fetih Marşı' çaldırırken, BBP adayı Ali Şahin ise sağduyu çağrısı yaparak seçmene "Sonuçlar açıklanıncaya kadar taşkınlık yapmayalım" dedi. İki parti arasında 5 oy farkı olduğu öğrenilirken Yüksek Seçim Kurulu'nda sürecin devam ettiği öğrenildi.