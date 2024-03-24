Mudanya\'da İftar Programında Vatandaşlara Çiğköfte İkramı

Mudanya'da 2 bin kişinin katıldığı iftar programında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, ardından yüzlerce kişinin yer aldığı organizasyonda vatandaşlara çiğköfte ikram etti.
Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı olan Gökhan Dinçer, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde seçim çalışmalarını sürdürüyor. Dinçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu. Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'ın da yer aldığı yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı programda Mudanyalılarla bir araya gelen Gökhan Dinçer, ardından yüzlerce kişinin yer aldığı organizasyonda vatandaşlara çiğköfte ikram etti.
Bakan Yerlikaya'dan destek sözü
Organizasyonlar öncesinde Bursa'da bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya gelen Gökhan Dinçer, yapılması planlanan hükümet konağı ile ilgili bilgi vererek konunun hızlandırılmasıyla ilgili destek sözü aldı.
Ardından Mudanya İlçe Spor Salonu'ndaki iftara katılan ve sonrasında halka çiğköfte ikram eden Dinçer, iki organizasyonda da vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşırken, aday gösterildikleri günden bu yana sokaklarda, vatandaşlarla birlikte olduklarını söyledi.
Mudanya'nın sıkıntıları olduğunu anlatan Gökhan Dinçer, "Mudanya'mızın sorunlarını ve çözüm önerilerini vatandaşlarımızdan dinledikten sonra projelerimizi anlatmayı sürdürüyoruz. Mudanya'nın ulaşımdan otoparka, yeşil alandan spor tesis eksikliğine kadar bir çok sorunumuz var. Pazaryeri sorunumuz var. Bunların hepsiyle ilgili çalışmalarımızı yaptık. Mudanya'yı daha yaşanabilir bir hale getirebilmek için projelerimizi hazırladık ve vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde yaşayabilmesi için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.
Maddi durumu iyi olmayan emeklilere Mudanya Kart ile destek olacaklarının altını çizen Gökhan Dinçer, "Mudanya'da sırtında montu ayağında botu olmayan kimse olmayacak. Huzur içinde büyük bir aile olarak mutlu bir Mudanya'yı hep birlikte oluşturacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA
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