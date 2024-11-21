Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, İklim Krizi için Yerel Yönetimlerin Rolünü Vurguladı - Son Dakika
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Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, İklim Krizi için Yerel Yönetimlerin Rolünü Vurguladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, İklim Krizi için Yerel Yönetimlerin Rolünü Vurguladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı CoP29'da iklim krizine karşı yerel yönetimlerin üstlenebileceği rol hakkında görüşlerini paylaştı. Başkan Aras, Muğla'da yürütülen projeleri ve Muğla ile Bakü arasındaki olası iş birliği fırsatlarını da vurguladı.

21.11.2024 08:19  Güncelleme: 08:20
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Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Konferansı CoP29'da iklim krizine karşı yerel yönetimlerin üstenebileceği rol konusunda görüşlerini açıkladı.

Başkan Aras, "BM İklim Konferansı CoP29 kapsamında Bakü'deki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Azerbaycan Çevre, Kentleşme, Sağlık ve Tarım Bakanları ile BM temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen bugünkü oturumda, iklim krizine karşı yerel yönetimlerin üstleneceği öncü rol üzerine görüşlerimi paylaştım. Muğla'da iklim krizine karşı hayata geçirdiğimiz projelerden ve sürdürülebilir kalkınma anlayışımızdan bahsettim. Toplantının ardından Bakü Valisi Sayın Aziz Eldar Azizoğlu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Muğla ve Bakü'nün turizm, kültür ve çevre projeleri başta olmak üzere birçok alanda iş birliği yapabileceği yeni fırsatları ele aldık. İki millet arasındaki dostluğun ve dayanışmanın, şehirlerimiz arasında kurulacak bu köprülerle daha da büyüyeceğine yürekten inanıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, biz bir millet, iki devletiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, İklim Krizi için Yerel Yönetimlerin Rolünü Vurguladı - Son Dakika

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