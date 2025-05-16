Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
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Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 19 Mayıs Mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı\'ndan 19 Mayıs Mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini ve gençlerin önemini vurguladı.

16.05.2025 15:48  Güncelleme: 15:51
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Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Aras yayımladığı mesajda, "19 Mayıs 1919, bir ulusun geleceğinin kökten değiştiği gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a çıktığı yol, esaretten özgürlüğe, teslimiyetten direnişe uzanan bir yolculuktu. O gün, Atatürk ve silah arkadaşları Anadolu'da sonsuza dek sürecek tam bağımsızlık ateşini yakmak üzere yola çıktı. Çanakkale'de yedi düveli bozguna uğratan Atatürk, bu kez ülkenin üzerine çöken kara bulutları dağıtmak için harekete geçti. Silahsızdı, mühimmatsızdı ve ordusuzdu ama elinde çok büyük bir güç vardı: milletin bağımsızlığa olan inancı ve esarete karşı cesareti. 'Milleti yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' diyerek yol haritasını belirledi ve emperyalist işgalcilere karşı amansız bir mücadele başlattı. Bandırma Vapuru, sadece Samsun'a doğru değil, çağdaş Türkiye'ye doğru yol alıyordu. ve biz, 106 yıl sonra bile o geminin yolcularıyız. O kurtuluş adımının izinden yürümeye devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kendi doğum günü olarak gördüğü 19 Mayıs'ı geleceğin teminatı gençlere armağan ederek umudu onlara emanet etmiştir. Çünkü en çaresiz anlarda bile ufka doğru yelken açacak bir Bandırma Vapuru mutlaka bulunur. Bugün 19 Mayıs'ın bize yüklediği sorumluluk, Türkiye Cumhuriyeti'ni layık olduğu yere taşımaktır. Kurtuluş için ödenen bedellere yakışır bir şekilde, aydınlık bir Türkiye için durmadan çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, yolundan yürüdüğümüz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor; umudumuz olan gençlerimizin bayramını kutluyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet!" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika

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