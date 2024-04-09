Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

31 Mart Yerel seçimlerinden sonra Muğla Büyükşehir Belediye meclisi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında ilk defa toplandı ve 21 madde görüşüldü. Yerel seçimlerden sonra Büyükşehir Meclisi 49 CHP, 17 AK Parti, 3 MHP ve 1 İYİ Parti üyeden oluştu.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında ilk defa toplanan Nisan ayı meclisinde 21 madde görüşüldü. Büyükşehir Meclisi'nde yerel seçimler sonrası görev süreleri dolan 1. ve 2.Başkan Vekili, Divan Katibi, Encümen üyeleri, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Ulaşım komisyonu, Tarihi Kentler Birliği meclis üyeliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Üyeleri, Ege Belediyeler Birliği, Enerji Kentler Birliği üyeleri seçimleri de yapıldı.
Büyükşehir Meclisi canlı yayınla izlendi
Muğla Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısını tüm vatandaşların izlemesi için Youtube üzerinden de canlı yayınladı. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından https://www.youtube.com/watch'v=U2ef6lHbrrM linkini paylaştı. Büyükşehir meclis toplantıları bundan sonra da canlı olarak yayınlanmaya devam edecek.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ilk meclis toplantısında birlik, beraberlikle ayrım yapmadan, eşit ve adil bir şekilde Muğla için çalışacaklarını belirtti. Ahmet Aras; "Büyükşehir Belediyemizin 2024-2029 dönemi için ilk meclis toplantısında siz değerli meclis üyelerimizle birlikteyiz. Birlik, beraberlik içerisinde, demokratik bir ortamda geçen yoğun bir seçim dönemini geride bıraktık. 13 ilçemizi tek tek dolaştım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, O'nun ilke ve devrimleri ışığında kol kola yürüyeceğiz. Hemşehrilerimizin oyları ile seçilen siz Belediye Başkanlarım ve Meclis üyelerimizle 5 yıl boyunca Dünya Kenti Muğlamız için birlikte hizmet üreteceğiz. Bodrum'dan Seydikemer'e geniş bir coğrafyamız, birbirinden değerli 13 ilçemiz var. Büyükşehir Belediyesi olarak siyasi parti ayrımı gözetmeden, oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Muğlamızda ve ülkemizde barışın, kardeşliğin, huzurun hüküm sürmesi için çalışacağız, üreteceğiz, paylaşacağız. Yeni dönemimiz hepimize hayırlı olsun. Hepinizin Ramazan Bayramı'nı bugünden kutluyor, sevdiklerinizle mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı kutlama programı kapsamında kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdi. Sezer, askeri birlikler, polis teşkilatı, jandarma birlikleri, gaziler derneği, huzurevi, çocuk sitesi, hastane ve sınır kapısı gibi yerleri ziyaret ederek görevlilerin bayramını kutladı.
Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü ile bir araya gelerek mart ayı asayiş olaylarını değerlendirdi. Vali Çelik, gençleri ve çocukları uyuşturucuya alıştırmak isteyenlere karşı sert bir tavrımız olduğunu belirtti ve bu suçu işleyenlere karşı verilen cezaların bell olduğunu vurguladı.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti. İki lider, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Caparov, Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek, son yıllarda atılımlar yaşandığını ve işbirliğinin gelişmesini engelleyen tüm sorunların çözüldüğünü ifade etti. Bayramov ise Caparov'u Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na davet etti. Ayrıca, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev de Bayramov'u kabul etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiklerini vurguladı.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, bayram tatili sürecinde trafik denetimlerinin devam edeceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmeleri için çalışmalar yapıldığını söyledi. Vali Aslan, trafik yoğunluğunun arttığını ve batıdan doğuya yoğun bir geçiş olduğunu ifade etti.
Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'da 1992 yılında şehit olan Astsubay İbrahim Torun'un ailesini ve mezarını ziyaret etti. Ayrıca şehit polis Halis Şimşek, şehit Kıdemli Çavuş Uğur Aydın ve şehit er İlyas Öztürk'ün kabirlerine de ziyarette bulunan Kılıç, şehit aileleriyle sohbet edip hayırlı bayramlar diledi. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
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