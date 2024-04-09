Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

31 Mart Yerel seçimlerinden sonra Muğla Büyükşehir Belediye meclisi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında ilk defa toplandı ve 21 madde görüşüldü. Yerel seçimlerden sonra Büyükşehir Meclisi 49 CHP, 17 AK Parti, 3 MHP ve 1 İYİ Parti üyeden oluştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında ilk defa toplanan Nisan ayı meclisinde 21 madde görüşüldü. Büyükşehir Meclisi'nde yerel seçimler sonrası görev süreleri dolan 1. ve 2.Başkan Vekili, Divan Katibi, Encümen üyeleri, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Ulaşım komisyonu, Tarihi Kentler Birliği meclis üyeliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Üyeleri, Ege Belediyeler Birliği, Enerji Kentler Birliği üyeleri seçimleri de yapıldı.

Büyükşehir Meclisi canlı yayınla izlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısını tüm vatandaşların izlemesi için Youtube üzerinden de canlı yayınladı. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından https://www.youtube.com/watch'v=U2ef6lHbrrM linkini paylaştı. Büyükşehir meclis toplantıları bundan sonra da canlı olarak yayınlanmaya devam edecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ilk meclis toplantısında birlik, beraberlikle ayrım yapmadan, eşit ve adil bir şekilde Muğla için çalışacaklarını belirtti. Ahmet Aras; "Büyükşehir Belediyemizin 2024-2029 dönemi için ilk meclis toplantısında siz değerli meclis üyelerimizle birlikteyiz. Birlik, beraberlik içerisinde, demokratik bir ortamda geçen yoğun bir seçim dönemini geride bıraktık. 13 ilçemizi tek tek dolaştım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, O'nun ilke ve devrimleri ışığında kol kola yürüyeceğiz. Hemşehrilerimizin oyları ile seçilen siz Belediye Başkanlarım ve Meclis üyelerimizle 5 yıl boyunca Dünya Kenti Muğlamız için birlikte hizmet üreteceğiz. Bodrum'dan Seydikemer'e geniş bir coğrafyamız, birbirinden değerli 13 ilçemiz var. Büyükşehir Belediyesi olarak siyasi parti ayrımı gözetmeden, oy veren, vermeyen tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Muğlamızda ve ülkemizde barışın, kardeşliğin, huzurun hüküm sürmesi için çalışacağız, üreteceğiz, paylaşacağız. Yeni dönemimiz hepimize hayırlı olsun. Hepinizin Ramazan Bayramı'nı bugünden kutluyor, sevdiklerinizle mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi. - MUĞLA