Muğla'da CHP'li Belediye Başkanı makam kapısını söktürdü - Son Dakika
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Politika

Muğla'da CHP'li Belediye Başkanı makam kapısını söktürdü

Muğla\'da CHP\'li Belediye Başkanı makam kapısını söktürdü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerini kazanan CHP'li aday Ali Erdoğan, ilk vaadini yerine getirerek makam kapısını söktürdü. Erdoğan, belediye girişinde eski Başkan Kamil Ceylan tarafından karşılanarak görevi teslim aldı.

03.04.2024 18:04  Güncelleme: 18:07
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerini kazanan CHP'li aday Ali Erdoğan, ilk vaadini yerine getirerek makam kapısını söktürdü.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Köyceğiz Belediye Başkan Adayı olan Ali Erdoğan'ın seçim çalışmalarında vatandaşlara "Vatandaş ile aramda engel olmayacak. Seçilmem durumunda ilk işim makam kapısını söktürmek" sözünü göreve başlamasının ilk günü yerine geçirdi. Erdoğan, belediye girişinde eski Başkan Kamil Ceylan tarafından karşılanarak görevi teslim aldı.

Köyceğiz'in yeni Belediye Başkanı Ali Erdoğan'ı vatandaşlar belediye girişinde karşılarken, göreve başlamasının ilk gününde makam kapısının sökülmesinin ardından Erdoğan, makamına geçti. Kapının sökülme anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muğla'da CHP'li Belediye Başkanı makam kapısını söktürdü - Son Dakika

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