Muğla\'da CHP\'li Belediye Başkanı makam kapısını söktürdü

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ikinci dönemine Kur'an-ı Kerim'i öperek başladı

31 Mart Yerel seçimlerinde üst üste ikinci kez başkanlığı kazanan Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu ikinci dönemine de Kur'an-ı Kerim'i öperek başladı. Başkan Öküzcüoğlu, seçim süresi boyunca kendisiyle beraber çalışan partililere teşekkür etti ve belediyenin herkesin belediyesi olacağını vurguladı.