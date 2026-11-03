Muğla Milas'ta başkan vekilliği seçimini 18 oyla Yeni Parti adayı Gezgin kazandı - Son Dakika
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Muğla Milas'ta başkan vekilliği seçimini 18 oyla Yeni Parti adayı Gezgin kazandı

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Muğla Milas\'ta başkan vekilliği seçimini 18 oyla Yeni Parti adayı Gezgin kazandı
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Muğla Milas'ta, tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un ardından yapılan başkan vekili seçimini Yeni Parti adayı Barbaros Gezgin kazandı. Dört tur süren oylamada dördüncü turda 18 oy alan Gezgin, Milas Belediye Başkan Vekilliği görevine seçildi.

MUĞLA'da Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un, tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan Belediye Başkan Vekili seçimini Yeni Parti adayı Barbaros Gezgin kazandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Milas Belediyesi'nde düzenlenen iş deneyim belgeleri ve ihale evrakına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 20 Ekim'de Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın, şirketler tarafından sunulan ihale evrakının sahte olduğu ve bu evrak üzerinden iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddiaları üzerine başlatıldığı belirtildi. Yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterildiği öne sürülen işlerin, ihale bedellerinin toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 TL olduğu belirtildi. Kamu İhale Kurumu'ndan temin edilen bilgi ve belgelere göre, sahte olduğu iddia edilen başvuru evrakı ile alınan iş deneyim belgelerini kullanan 8 farklı şirketin kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı tespit edildi. İhalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 TL 18 kuruş olduğu kaydedildi. Ayrıca şirketlerin bu belgeler aracılığıyla doğrudan veya dolaylı 342 milyon 880 bin TL sermaye artırımına gittiği iddia edildi. Gözaltındaki 35 kişiden 15'i polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 20 şüpheli 23 Ekim'de adliyeye sevk edildi. Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu şüphelilerden 18'i tutuklandı, 2 kişiye de ev hapsi verildi. Tutuklanan Topuz, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

30 MECLİS ÜYESİ OY KULLANDI

Fevzi Topuz'un görevden uzaklaştırılmasının ardından Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası Meclis Salonu'nda başkan vekili seçimleri yapıldı. Seçimleri AK Parti İzmir Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, Yeni Parti Muğla Milletvekili ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gizem Özcan, Bilecik Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Sözcüsü Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, siyasi parti il başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Oturum yoklama ile açıldı. Daha sonra siyasi partiler adaylarını açıkladı. Cumhur İttifakı'nın adayı Sibel Karakaş, CHP'nin adayı Çağlar Koban ve Yeni Parti'nin adayı ise Barbaros Gezgin oldu. Gizli oy, açık tasnif usulüyle gerçekleştirilen seçimin birinci turunda 3 aday için toplamda 30 oy kullanıldı. 3 oyun geçersiz sayıldığı ilk turda oyların 8'ini Cumhur İttifakı adayı Sibel Karakaş, 9'unu Yeni Parti Adayı Barbaros Gezgin, 10'unu CHP adayı Çağlar Koban aldı. İlk turda 3'te 2 salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur gerçekleştirildi. 30'un oyun kullanıldığı 2'nci turda Cumhur İttifakı'nın adayı 10, CHP'nin adayı 10, Yeni Parti'nin adayı 10 oy aldı. 3'te 2 çoğunluk şartı yine sağlanamadığı için üçüncü tur yapıldı.

ÜÇÜNCÜ TURDA DA SONUÇ ÇIKMADI

Oylamanın üçüncü turunda 1 oy geçersiz sayıldı. Cumhur İttifakı adayı Sibel Karakaş 10, Yeni Parti Adayı Barbaros Gezgin 10, CHP adayı Çağlar Koban 9 oy aldı ve 4'üncü turda en çok oy alan Sibel Karakaş ile Barbaros Gezgin yarıştı. Oylama öncesinde ve oylama sırasında CHP tarafından 1'inci ve 3'üncü turdaki oylamaya ilişkin itiraz dilekçesi verildi. Yapılan 4'uncu tur oylamasının ardından 2 oy geçersiz sayılırken, Sibel Karakaş 10, Barbaros Gezgin 18 oy aldı. Bu sonuçla Milas Belediye Başkan Vekili Barbaros Gezgin oldu.

Seçim sonrası konuşma yapan Yeni Parti Bilecik Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ve Milas Belediyesi Başkan Vekilliği'ne seçilen Barbaros Gezgin destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: DHA
Fevzi TopuzYeni PartiPolitikaGüncelMuğlaSon Dakika

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