Muğla\'ya yeni adliye binaları yapılacak

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla valiliğinde Vali İdris Akbıyık, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Muğla Adalet Komisyonu Başkanı ile gerçekleştirdikleri toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Muğla'da Merkez ilçe Menteşe başta olmak üzere yeni adliye biralarının yapımı için planlama yaptıklarını açıkladı. Bakan Tunç, Muğla'nın yeni ilçesi Seydikemer ilçesinde de yargı teşkilatının kurulması için Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gerekli yazının yazıldığını, Haziran kararnamesinde Seydikemer'e yeni Savcı ve Hakimlerin atamasının yapılacağını açıkladı.

Muğla'ya bugüne kadar önemli adliye yatırımları yaptıklarını açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yatağan ilçesine yeni adliye sarayı yapımı işinin ihale sürecinin tamamlandığını ve önümüzdeki 10 gün içinde ihale gününü belli olacağını açıkladı.

Muğla Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı ve Komisyon Başkanı ile yaptıkları değerlendirme toplantısında yeni adliye binalarının yapımı ile ilgili planlama yaptıklarını açıklayan Adalet Bakanı Tunç, "Adliye saraylarımız, cezaevlerimiz toplam yatırım tutarımız 6,5 milyar lirayı buluyor. İlçelerimizde ihtiyaç duyulan planlamalarımızı yaptık. Muğla merkeze büyük bir adliye binasını planlıyoruz. Burada arsa problemimiz de yok. 48 bin 570 m2 ihtiyaç programı belirledik. Kapalı alana sahip olacak. Yeni adliye binamız eskisinden çok daha büyük. Proje çalışmalarını başlatıyoruz. İnşallah ek programa da alarak sonrasında da Muğla merkeze büyük bir adliye binasını inşallah kazandıracağız. Yine Bodrum'un ihtiyacı var. 198 bin Bodrum'un nüfusu ama bunu yaz nüfusu olarak baktığınız zaman 29 kata varan milyonlarca insanın ziyaret ettiği, burada sağlık hizmeti, yargı hizmeti noktasında ihtiyaç duyulan bir ilçemiz. Bodrum'da da yeni adliye binası planlıyoruz. 32 bin 393 m2 kapalı alana sahip olacak. Burada arsamız da hazır. İnşallah Bodrum'umuzda da planladığımız adalet binamızı yakın zamanda programa alarak çalışmalarımızı başlatacağız. Fethiye'mizde de 6 bin 540 m2 kapalı alana sahip olacak yeni adliye binasını planlıyoruz. Köyceğiz ilçemizde de yeni adliye binası planlamamız var. 5 bin 123 m2 kapalı alan sahip ihtiyaç programını belirledik. İnşallah onun da çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Ortaca ilçemizde de yeni bir adliye binası ile ilgili çalışmamız olacak. 17 bin 749 m2 kapalı alana sahip bir adliye binasını da Ortaca ilçemize planlıyoruz. Yine Datça ilçemizde de İçişleri Bakanlığı ile ortak bir projemiz var. İçişleri Bakanlığı Hükümet Konağı içerisinde gerçekleşecek olan adliye binamızı da İçişleri Bakanlığımız ile birlikte istişareli bir şekilde o yatırımı da takip ediyoruz" dedi.

Seydikemer'e Hakim ve Savcı atamaları Haziran'da

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2014 yılında Muğla'nın Büyükşehir olması ile birlikte yeni kurulan Seydikemer ilçesinde adliye hizmetleri için Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yeni atamalar için yazının yazıldığını açıkladı. Bakan Tunç, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra Seydikemer beldemiz de ilçe olmuştu. Seydikemer 66 bin nüfuslu bir ilçemiz. Orada da artık bir yargı teşkilatının, mahkeme teşkilatının kurulması gerekiyordu. Bu anlamda mevcut binayı da hızlı bir şekilde onararak Seydikemer'e bir mahkeme teşkilatı kurulması ile ilgili süreç başlattık. Adalet Bakanlığı olarak biz kararımızı Hakimler ve Savcılar Kuruluma gönderdik. Kısa süre içinde Hakim ve Savcılar kurulumuz kararı vererek, Haziran kararnamesinde de yeni hakim ve savcılarımızın atamalarını Seydikemer'e gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. - MUĞLA