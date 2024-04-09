Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Politika

CHP'den Çanakkale Belediye Başkanı seçilen Muharrem Erkek, mazbatasını alarak görevine başladı.

Çanakkale Adliyesi'nde düzenlenen törende Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Eray Doğan, Erkek'e mazbatasını takdim etti. Törende, Çanakkale Belediyesi ve İl Genel Meclisi üyelerinin mazbataları da verildi.

Muharrem Erkek, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı arifesinde anlamlı ve özel bir günde mazbatalarını aldıklarını söyledi.

Çanakkale halkına desteklerinden dolayı teşekkür eden Erkek, onların güvenini boşa çıkarmayacaklarını dile getirdi.

Kendisine oy versin vermesin herkesin belediye başkanı olarak Çanakkalelilerle güzel işlere imza atacaklarını belirten Erkek, "Bizler için bir sevdadır Çanakkale. Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Çok çalışacağız, güzel şehre layık olacağız. Hesap verebilir bir şekilde Çanakkale'yi birlikte yöneteceğiz. Her şey çok güzel olacak." diye konuştu.

Erkek, daha sonra belediyeye geçerek Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dan görevi devraldı.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, partililer ve vatandaşlar katıldı.