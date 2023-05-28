Eşiyle birlikte oyunu kullanan Muharrem İnce: Şimdi buradan dinlenmek için köyüme gidiyorum - Son Dakika
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Eşiyle birlikte oyunu kullanan Muharrem İnce: Şimdi buradan dinlenmek için köyüme gidiyorum

28.05.2023 12:47

Eşi Ülkü İnce ile birlikte oyunu kullanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Şimdi buradan dinlenmeye gidiyorum. Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra basın toplantısıyla yapacağım. Cumhuriyetimiz, tarihimiz boyunca ilk kez farklı seçim yaşıyoruz. Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesi 4617 numaralı sandıkta oy kullandı. İnce çifti, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oylarını kullandıktan sonra, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Eşiyle birlikte oyunu kullanan Muharrem İnce: Şimdi buradan dinlenmek için köyüme gidiyorum

"SİYASİ DEĞERLENDİRMEYİ BİRKAÇ GÜN SONRA YAPACAĞIM"

Oy kullandıktan sonra gazetecilerin sorusu üzerine İnce, şu anda seçim devam ederken siyasi bir açıklama yapmasının doğru olmadığını belirterek şunları kaydetti; "Şimdi buradan dinlenmeye gidiyorum. Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra basın toplantısıyla yapacağım. Cumhuriyetimiz, tarihimiz boyunca ilk kez farklı seçim yaşıyoruz. İki turlu bir seçim, ikinci tura kaldı seçim. İki turlu seçime alışacağız artık, bu sistem devam ederse eğer.

Eşiyle birlikte oyunu kullanan Muharrem İnce: Şimdi buradan dinlenmek için köyüme gidiyorum

"MEMLEKETİMİZE, MİLLETİMİZE HAYIR UĞURLU OLSUN"

Hep bunu anlatmaya çalışmıştım, iki turlu, iki turlu diye. Artılarını, eksilerini kim nerede, ne yanlış yaptı, kim nerede, ne doğru yaptı birkaç gün sonra basın toplantısıyla anlatacağım. Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."

Eşiyle birlikte oyunu kullanan Muharrem İnce: Şimdi buradan dinlenmek için köyüme gidiyorum
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Ferdi dayfur: Aynen reis gerisi bizde sen rahat ol git evinde dinlen keyfine bak rahat ol Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Havan çabuk söndü Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Memleket Partisi, Muharrem İnce, Çankaya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eşiyle birlikte oyunu kullanan Muharrem İnce: Şimdi buradan dinlenmek için köyüme gidiyorum - Son Dakika


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