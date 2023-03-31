CHP'ye kapıyı kapatan Muharrem İnce'den sitem dolu sözler: Bize sıra son gün geldi - Son Dakika
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CHP'ye kapıyı kapatan Muharrem İnce'den sitem dolu sözler: Bize sıra son gün geldi

31.03.2023 16:05

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP ile aralarında bir müzakere süreci olmadığını söyleyerek Kılıçdaroğlu'na bir de sitem etti. "Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart'ta Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi'ni, 20 Mart'ta HDP'yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi'ne ise sıra, Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir" diyen İnce, seçimde başarılar dileyerek CHP'ye kapıyı kapattı.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İnce, bazı medya organlarında 'kulis bilgisi' adı altında paylaşılan, 'Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ile Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu' şeklindeki haberlerin, bir teklif yapılmadığı için gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"BİZE SIRA SON GÜN GELDİ"

Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır. Adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi'ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP'yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi'ne ise sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir.

"ZAMAN KİMİN HAKLI KİMİN HAKSIZ OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARACAK"

Açıkça ifade edeyim ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerler. Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir. Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır. Bu vesileyle, Sayın Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçimlerde başarılar diliyorum."

Kaynak: DHA
YORUMLAR (8)
  • Erdinç Uzuner: Umarım hay hay Kemal gider,enerjisi zirve sen gelirsin.Bay Kemal uzak ara en kötü aday,Meral hanım dünyaya duyurdu maalesef. Cevap Yaz 8 7 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Muharrem ince ve Fatih Erbakan THE END Cevap Yaz 11 7 Yayından Kaldır
  • ertuğrul şahin: İşte bukadar. Kafası çalışan adamı severim. Seni nasılsa elimizde diye sona ve dışarıda bırakanlar şimdi düşünsün. Hodri meyan. Cevap Yaz 26 9 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika CHP'ye kapıyı kapatan Muharrem İnce'den sitem dolu sözler: Bize sıra son gün geldi - Son Dakika


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