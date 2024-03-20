Muharrem İnce, Nazilli Belediye Başkan adayı Ali Çetinkaya'yı destekliyor - Son Dakika
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Politika

Muharrem İnce, Nazilli Belediye Başkan adayı Ali Çetinkaya'yı destekliyor

Muharrem İnce, Nazilli Belediye Başkan adayı Ali Çetinkaya\'yı destekliyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Nazilli Belediye Başkan adayı Ali Çetinkaya'nın seçimleri kazanacağına inandığını söyledi. İnce, Nazilli'ye gelerek Çetinkaya'ya destek verdi ve partisinin üçüncü bir yol olduğunu vurguladı. İnce, Çetinkaya'nın ilçeyi ayağa kaldıracağına inandığını belirtti.

20.03.2024 23:19  Güncelleme: 23:20
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Nazilli Belediye Başkan adayı Ali Çetinkaya'nın seçimleri kazanacağına inandığını söyledi.

Çetinkaya'ya destek olmak için Aydın'ın Nazilli ilçesine gelen İnce, Pirlibey Mahallesi'ndeki iftar programına katıldı.

İnce, burada yaptığı konuşmada, iktidarı ve ana muhalefeti eleştirerek, kendilerinin "üçüncü bir yol" olduğunu belirtti.

İşlerinin zor olduğuna dikkati çeken İnce, "Hazine yardımı, belediye yardımı ve müteahhit parası yok. Gönüllülerden oluşmuş, 20 yaşındaki otobüsle yollara düşmüş bir Memleket Partisi var. Ama unutmayın, Ecevit de böyle yola çıktı. Aynı Ecevit'in yaptığını yapıyoruz. Ona inanıyorum ben. Nazilli'yi alacağımıza inanıyorum." dedi.

Seçilmesi durumunda Çetinkaya'nın ilçeyi ayağa kaldıracağını dile getiren İnce, "Nazilli'nin yüzünü güldüreceğine, emeklilere yardım edeceğine yürekten inanıyorum. Bizimki ne taht kavgası ne rant kavgası, bizimki memleket sevdası. Onun için diyorum ki Ali Çetinkaya'yı size, sizi de Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnce, daha sonra Bayındır ve Bağcıllı mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Muharrem İnce, Nazilli Belediye Başkan adayı Ali Çetinkaya'yı destekliyor - Son Dakika

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