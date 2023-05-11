Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyan genç seçmenler gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyan genç seçmenler gözyaşlarına boğuldu

11.05.2023 15:48

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yaptığı basın duyurusuyla adaylıktan çekileceğini açıkladı. İnce'nin açıklamalarını dinleyen genç seçmenleri ise adeta yıkıldı. Gençlerin gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala adaylıktan çekildi. Son 45 günde gördüklerini 45 senede görmediğini ifade eden İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" dedi.

ADAYLIKTAN ÇEKİLECEĞİNİ DUYUNCA YIKILDILAR

İnce'nin sabah saatlerinde yapacağını duyurduğu basın açıklaması için saat 14.00'da partinin genel merkezine gelen Memkeket Partisi destekçileri, liderlerinin adaylıktan çekileceğini duyunca adeta yıkıldı.

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini duyan seçmenleri yıkıldı! Gençler gözyaşlarını tutamadı

MEMLEKET PARTİLİ GENÇLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Alandaki bazı kadınların üzüntüsü kameralara yansırken , sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İnce'ye gönül veren gençlerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini duyan seçmenleri yıkıldı! Gençler gözyaşlarını tutamadı
YORUMLAR (1)
  • Erdinç Uzuner: Meral hanım gibi geri vites attın maalesef, tiyatroya döndük sayenizde. Cevap Yaz 30 3 Yayından Kaldır
500
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye basılan oylar ne olacak? Cevap YSK'dan geldi Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye basılan oylar ne olacak? Cevap YSK'dan geldi

Memleket Partisi, Muharrem İnce, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyan genç seçmenler gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı, dünya basınında da ses getirdi: Muhalefete katkı sağlayabilir
16:21 İnce'den sonra Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddialarına Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi
16:18 İstanbulspor-Galatasaray maçının oynanacağı yer belli oldu
16:09 Kadıköy'de mi oynanacak? İşte İstanbulspor-Galatasaray maçının adresi
16:07 Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck ve Jennifer Lopez, kameraların önünde tartıştı
16:07 İnce'nin ardından Sinan Oğan'da mı adaylıktan çekiliyor? Bomba iddiaya yanıt Ümit Özdağ'dan geldi
16:03 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaylıktan çekilen İnce için: Muharrem İnce ne oldu da çekildi bilemiyorum, üzüldüm
16:02 İnce'nin çekilme kararı dünya basınında böyle yankılandı: Muhalefete katkı sağlayabilir
16:02 Sinan Oğan, seçimlerin 2. tura kalması halinde kendisinin Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ortaya atan isme ateş püskürdü
15:56 Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez hakkında çıkan haberlere Ronaldo'nun annesi daha fazla sessiz kalamadı: Bu haberler yalan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 16:52:48. #1.13#
SON DAKİKA: Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyan genç seçmenler gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement