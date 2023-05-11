Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala adaylıktan çekildi. Son 45 günde gördüklerini 45 senede görmediğini ifade eden İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" dedi.
İnce'nin sabah saatlerinde yapacağını duyurduğu basın açıklaması için saat 14.00'da partinin genel merkezine gelen Memkeket Partisi destekçileri, liderlerinin adaylıktan çekileceğini duyunca adeta yıkıldı.
Alandaki bazı kadınların üzüntüsü kameralara yansırken , sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İnce'ye gönül veren gençlerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Son Dakika › Politika › Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyan genç seçmenler gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika