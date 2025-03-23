Muharrem İnce, Saraçhane\'de MİT\'i hedef aldı: Eğer birisi provoke ediyorsa bilin ki o MİT\'in işidir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı ve Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 90 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ne getirildi. İmamoğlu ve diğer şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

İNCE, SARAÇHANE'DE TOPLANAN KALABALIĞA SESLENDİ

Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Konuşmasının bir bölümünde polis ve jandarmalara seslenen İnce, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) hedef alarak, "Eğer birisi provoke ediyorsa bilin ki o MİT'in işidir, derin devletin işidir." dedi.

"EĞER BİRİSİ PROVOKE EDİYORSA BİLİN Kİ O MİT'İN İŞİDİR"

İnce'nin açıklamalarından ilgili bölüm şu şekilde: "Eğer birisi provoke ediyorsa bilin ki o MİT'in işidir, derin devletin işidir, AKP'nin işidir. Polis kardeşlerim sizin evladınız yok mu? Sizin çocuklarınız başka şehirlerde okumuyor mu? Utanmıyor musunuz onlara öyle gaz sıkmaya? Polis kardeşlerim, siz Erdoğan'ın polisi değilsiniz, devletin polisisiniz. Biz sizin yanınızdayız ama kusura bakmayın Van'dan giriyor Afgan Çanakkale'ye kadar geliyor, sınırlarımız kevgire dönmüş, yol geçen hanına dönmüş kimse bunu konuşmuyor ama gariban çocuklara gelip burada onları copluyorsunuz. Çok gaz meraklısıysanız, çok meraklıysanız yasa dışı kaçakları yakalayın, teröristleri yakalayın."