Muharrem İnce, Saraçhane'de MİT'i hedef aldı: Eğer birisi provoke ediyorsa bilin ki o MİT'in işidir - Son Dakika
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Politika

Muharrem İnce, Saraçhane'de MİT'i hedef aldı: Eğer birisi provoke ediyorsa bilin ki o MİT'in işidir

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Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa hitap eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı hedef alarak, "Eğer birisi provoke ediyorsa bilin ki o MİT'in işidir, derin devletin işidir" dedi.

23.03.2025 00:28
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı ve Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 90 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ne getirildi. İmamoğlu ve diğer şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

İNCE, SARAÇHANE'DE TOPLANAN KALABALIĞA SESLENDİ

Öte yandan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Konuşmasının bir bölümünde polis ve jandarmalara seslenen İnce, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) hedef alarak, "Eğer birisi provoke ediyorsa bilin ki o MİT'in işidir, derin devletin işidir." dedi.

Muharrem İnce, Saraçhane'de MİT'i hedef aldı: Eğer birisi provoke ediyorsa bilin ki o MİT'in işidir

"EĞER BİRİSİ PROVOKE EDİYORSA BİLİN Kİ O MİT'İN İŞİDİR"

İnce'nin açıklamalarından ilgili bölüm şu şekilde: "Eğer birisi provoke ediyorsa bilin ki o MİT'in işidir, derin devletin işidir, AKP'nin işidir. Polis kardeşlerim sizin evladınız yok mu? Sizin çocuklarınız başka şehirlerde okumuyor mu? Utanmıyor musunuz onlara öyle gaz sıkmaya? Polis kardeşlerim, siz Erdoğan'ın polisi değilsiniz, devletin polisisiniz. Biz sizin yanınızdayız ama kusura bakmayın Van'dan giriyor Afgan Çanakkale'ye kadar geliyor, sınırlarımız kevgire dönmüş, yol geçen hanına dönmüş kimse bunu konuşmuyor ama gariban çocuklara gelip burada onları copluyorsunuz. Çok gaz meraklısıysanız, çok meraklıysanız yasa dışı kaçakları yakalayın, teröristleri yakalayın."

Muharrem İnce, Saraçhane\'de MİT\'i hedef aldı: Eğer birisi provoke ediyorsa bilin ki o MİT\'in işidir

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce, Saraçhane'de MİT'i hedef aldı: Eğer birisi provoke ediyorsa bilin ki o MİT'in işidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Mehmet Emin Aloş:
    bunlar iyice kafayı sıyırdı bunları seçmenleri ile birlikte toplu bir şekilde tedavi etmek lazım 278 50 Yanıtla
  • Szka788304:
    bunlar ne içiyor ne kullanıyor ekremin hırsızlığına göz mü yumulsun hay Allah bin türlü belanızı versin 243 46 Yanıtla
  • Han:
    ulan sana kaset çıkarıp, partiden uzaklaştıranlarla berabersin gevşekkk 218 30 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    bunlar iyice şaşırmış 190 34 Yanıtla
  • Mehmet Ergüven:
    özgür özel mit elemanı mı şimdi ???????? 167 32 Yanıtla
  • Sena1982!:
    ne saçmalıyor bu 156 23 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    bu konuşmalar suçlamalar biraz daha ilerlerse sol sağ kavgası gibi 70 kere dönülecek bu gidişle sırf paraları gitti diye ağlıyorlar 142 20 Yanıtla
  • 5059145:
    it oğlu ite bak sen 125 23 Yanıtla
  • dkmbhr6zsq:
    alırlar seni de partiye farketmiyor hepinizin pis kastleri var 123 18 Yanıtla
  • Tony Montana:
    OLM IPRAM DAHA COK KİSİNİN KELLESİ GİDECEK TAHRİK EDİCİ KONUSMALAR DEVAM EDERSE : ) 125 16 Yanıtla
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