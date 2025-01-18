Muhtarlar Devletin Eli ve Vatandaşın Temsilcisi - Son Dakika
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Politika

Muhtarlar Devletin Eli ve Vatandaşın Temsilcisi

Muhtarlar Devletin Eli ve Vatandaşın Temsilcisi

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü işlevi gördüğünü belirtti.

18.01.2025 22:47
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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Muhtarlar bir tarafta vatandaşın temsilcisi bir taraftan da devletin eli. Vatandaşla devlet arasında köprü görevi görüyor." dedi.

Karaloğlu, kentte bir restoranda düzenlenen "Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım Projesi Rize Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamını iletti.

Muhtarlığın yaklaşık 200 yıldır Türk yönetim sisteminde olduğunu belirten Karaloğlu, "Önce İstanbul'da başlayıp daha sonra ülkemizin genelinde yaygınlaşan muhtarlık sistemi bizim idari sistemimizin önemli ve ilk halkası. Vatandaşa en yakın halkası. Vatandaşın mahallede ve köydeki sesi ve devletin de eli, kolu, gözü ve kulağı." ifadesini kullandı.

"Sosyal medyada birilerinin 'muhtarlar ne işe yarıyor' cümlesine aldırış etmeyin." diyen Karaloğlu, "Muhtarlar çok işe yarıyor. Muhtarlar bir tarafta vatandaşın temsilcisi bir taraftan da devletin eli. Vatandaşla devlet arasında köprü görevi görüyor. Onun için muhtarlarımızın bu ülkede çok yapacak işi var." diye konuştu.

Karaloğlu, AK Parti'nin 23 yıldır iktidarda olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi muhtarlarımız hep desteklendi. Muhtarlık sisteminin güçlenmesi noktasında çok sayıda problem çözüldü. Artık 19 Ekim Muhtarlar Günü ilan edildi. Biz 2023 yılında Muhtarlar Günü'nü milletin evi külliyede kutladık. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Muhtarlar Dairesi Başkanlığı'mız var. Muhtar bilgi sistemini devreye aldık. Muhtarlarımız dijital altyapıyı kullanarak daha seri bir şekilde devlet makamlarına sorunlarını iletebilsinler diye. 2002 yılında muhtar ödeneği sadece 97 liraydı. Bugün artık muhtarlarımız 'bu sene ne olacak' diye beklemiyorlar. Asgari ücret neyse muhtarlarımıza da onu ödüyoruz. Bu seneki asgari ücret 22 bin 104 lira. Eskiden muhtarların SSK primlerini devlet ödemezdi. Muhtarlar ceplerinden öderdi. Şimdi devlet muhtarlarımızın SSK primlerini üstlendi ve devletimiz ödüyor."

30 büyükşehirde muhtar evleri oluşturulduğunu dile getiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bunların bir kısmı hizmete alındı, bir kısmının da inşaatı devam ediyor. Muhtarlarımızın daha uygun mekanlarda vatandaşı dinleyebilecekleri ve sorunlarını çözebilecekleri muhtarlıkların yapılmasına devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mız 53 kez külliyede, milletin evinde muhtarlar buluşması gerçekleştirdi. Bugüne kadar Türkiye genelinde 40 bin muhtarımızı Cumhurbaşkanı'mız ağırladı ve misafir etti. Şu ana kadar 31 bin 993 muhtarımız muhtar akademisinden eğitim alarak deneyimlerini artırdı. Afet dönemlerinde muhtarlarımız afetin en büyük yardımcısı."

Karaloğlu, Bakanlık olarak başta terör, çeteler, organize suç örgütleri, zehir tacirleri ve uyuşturucu gibi farklı suç türlerinde büyük bir mücadele içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Programa, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Artvin Valisi Turan Ergün, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta, muhtarlar ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Politika, Güvenlik, Yaşam, rize, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhtarlar Devletin Eli ve Vatandaşın Temsilcisi - Son Dakika

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