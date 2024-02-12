Alaplı Ak Parti İlçe Başkanlığı Muhtarlarla Buluştu

Alaplı Ak Parti İlçe Başkanlığı, muhtarlarla bir araya gelerek dayanışma ve birlik mesajları verdi. Bir kafeda düzenlenen etkinlik, Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt'un katılımıyla beş yıl planlama programı gerçekleşti.
Alaplı Ak Parti Teşkilatı kahvaltıda Muhtarlarla buluştu. Gerçekleşen kahvaltıya Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Ak Parti İlçe Başkanı Altan Güngör,İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli, İl genel Meclis üyeleri, Belediye Başkan Adayı Recep Ocak ile birlikte katıldığı buluşmaya Muhtarlar iştirak etti.
Sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Alaplı'nın Köyleri ile ilgili sorun ve talepler bağlamında fikir alışverişinde bulunuldu.
Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt'un konuyla ilgili yaptığı açıklamada, muhtarlarımız hizmet verme de geceleri gündüzleri olmayan mesai arkadaşlarımızdır, diyerek sözlerine"
muhtarlarımız deyimin tam anlamıyla en yerel yöneticilerimizdir.Onlar vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde en yakınlarında bulunabilen kişilerdir. Bu nedenle işleri hem zor hem de çok keyiflidir. Muhtarlarımızın hakları ve çalışma şartları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde geliştirilmiş ve bugünkü hale getirilmiştir.İnşallah hedefimiz Alaplı'mızı Ereğli'mizi Zonguldak'mızı tüm ilçelerimizi daha hizmete kavuşturmaktır.Zonguldak'ın tüm Muhtarlarımızla hep beraber olacağız, sizlerle yine iç içe olacağız" şeklinde devam etti.
Ak Parti İlçe Başkanı Altan Güngör "Alaplı'mızı daha iyi, daha güzel bir hale getirebilmek için birlikte çalıştığımız muhtarlarımızda buluştuk. Değerli muhtarlarımızda Alaplı'mızı konuştuk, Köylerimizin ihtiyaçları konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bu buluşmada, muhtarlarımızla bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladık. Sorunları anlamak ve çözümler üretmek adına önemli bir platform oluşturduk.Bizler için gerçekten çok yararlı bir toplantı olmuştur. Davetimize icabetlerinden dolayı değerli muhtarlarımıza çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" İfadelerine yer verdi. - ZONGULDAK
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