Munzur festivali'ne yasak geldi, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu tepki gösterdi: Şehre girişte kuyruk oluştu

21- 24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında planlanan bazı etkinliklere izin verilmedi.

"BU YASAĞI TANIMIYORUZ"

Tunceli Valiliği tarafından yasaklanan Munzur Festivali, için 5 gerekçe gösterildiğini açıklayan Tunceli'nin Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, Radyo Sputnik'te Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuştu. Maçoğlu, "Şehre festival için 113 bin araç giriş yapmış. Şehrin girişinde kilometrelerce araç kuyruğu var. Erzincan tarafından şehre girişte 600 metre kuyruk var. Bu yasağı tanımıyoruz" dedi.

Maçoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Munzur Festivali'nin yasaklanmasına 5 sebep gösteriyorlar. Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi'nin sahne almasıyla ilgili. Bununla birlikte doğa katliamına ve madenlere karşı yürüyüş yapılacaktı ki bu yürüyüş 20 yıldır yapılıyordu. Festival açılışı yapılırken vatandaşlar şehirde toplanıyor ve açılış yerine yürüyerek gidiyorlardı. 8 Mart Dünya Kadınlar gününde de 1 Mayıs'ta da Nevruz'da da aynı yerde yürüyoruz. İptal etmek için insanların birbirleriyle karşı karşıya gelmesi kavga çıkmış olmuş olması gerekir.

"BAZI GRUPLARI ŞEHİR İÇİNE ALMIYORLAR"

Bazı grupları şehirden 80 kilometre dışarıda tutuyorlar, şehir içine almıyorlar. İki müzik gurubuna da yasaklama geldi çünkü Türkiye'de biz bu festivalde sahnesi ve konseri iptal edilenleri çağırdık. Konseri iptal edilenlere çağrı yaptık, 'Dersim'de, sahnede sizin de yeriniz olsun' dedik. Biz buradan birkaç grubu iptal edersek vazgeçerler diye düşündüğümüzü sandılar. Pansiyon ve yurtları kapatalım gelen bütün misafirler dışarıda kalsın, statta büyük konserler yaptırtmayalım on binlerce kişi bir araya gelmesin. Küçük sokaklarda ufak çaplı konserler yapalım mesela.

"BÖYLE BİR BASKIYI DARBE DÖNEMİNDE BİLE GÖRMEDİK"

Bu meselelerde bizi toplumla gerginleştirmek istiyorlar gibi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bazı grupları şehirden 80 km dışarıda tutuyorlar, şehir içine almıyorlar. Valiliğe ilettiğimiz taleplerde şehre alınmalarını istedik çünkü insanlar bir şehirden başka bir şehre gitme özgürlüğüne sahiptir. Sahne iptal ise sahneye çıktığı anda tutanak tutarsınız ama şehre sokmamak çok ayıptır. Arkadaşlarımızı bırakacaklarını düşünüyoruz ve bir yasağı bile kabul etmeyeceğimizi söylüyoruz. Böyle bir baskıyı darbe döneminde bile görmedik.

"KİLOMETRELERCE KUYRUK VAR"

Şehre festival için 113 bin araç giriş yapmış. Şehrin girişinde kilometrelerce araç kuyruğu var. Erzincan tarafından şehre girişte 600 metre kuyruk var. Normal şartlara valiler ve belediye başkanları şehri ve kültürünü tanıtırlar aynı zamanda birbirlerine destek verirler."