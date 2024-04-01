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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapıldı - Son Dakika
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Politika

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'nda basın açıklaması yapıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan İBB Başkan Adayı Murat Kurum, sandıkların büyük bir çoğunluğunun açılmasıyla birlikte yaptığı konuşmada, İstanbullular için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini ve milletin yanında olacaklarını söyledi. Kurum, seçim sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür etti ve Türkiye'nin geleceği için çalışacaklarını vurguladı.

01.04.2024 02:34  Güncelleme: 02:38
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Sandıkların büyük bir çoğunluğunun açılmasıyla birlikte AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan İBB Başkan Adayı Kurum "Biz yine sokakta olacağız, yine milletimizin yanında olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa yine orada olacağız ve İstanbullu hemşerilerimiz için gece gündüz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mahalli idareler ve yerel seçimde oy kullanma işleminin son bulmasıyla birlikte sandıklar saat 17.00 itibariyle açılmaya başlanmıştı. Kurum, sandıkların açılmasına yakın seçim sonuçları yakından takip etmek için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçmişti. Gece yarısı sandıkların büyük bir çoğunluğunun açılmasıyla birlikte Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Kurum, açıklama yapmak için kürsüye salondakilerin alkışları eşliğinde çıktı. Kurum'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet eşlik etti. Açıklama sonrasında ise Murat Kurum basın mensuplarıyla tek tek el sıkışarak veda etti.

Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, bugün Türkiye'nin İstanbul'un ve milletin için çok önemli bir seçim sürecini hep birlikte yaşadığını söyledi.

"İradesini sandığa yansıtan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum"

Büyük bir olgunlukla yürütülen seçimlerin hayırlı olsun temennisinde bulanan Kurum, "Bu seçimde tercihini hangi partiden yana yaparsa yapsın, sandığa giden, iradesini sandığa yansıtan kardeşlerimize, her vatandaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bize inanan bizimle birlikte yol yürüyen, projelerimizi, hayallerimizi paylaştığımız bu projelerle hayallerle birlikte dava arkadaşlığı yaptığımız tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Benimle birlikte yol yürüyen her bir kardeşime çok teşekkür ediyorum"

Kurum, 90 gündür İstanbul'un 39 ilçesindeki vatandaşlara gittiklerini, projelerini ve eserlerini paylaştıklarını belirterek, "Her bir vatandaşımız bu süreçte samimi duygularla bağrına bastı, bizi bir kardeşi, bir evladı olarak gördü. O yüzden tüm İstanbullu kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün sahur saati itibariyle sandıkta görev yapan sandık kurullarımızla, teşkilatlarımıza, 90 gündür evinden, işinden, ailesinden feragat eden tüm teşkilat mensuplarımıza, başta kıymetli başkanım, il başkan yardımcılarım, milletvekillerim benimle birlikte yol yürüyen bu hayal için çalışan, çabalayan her bir kardeşime, çalışma arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı.

'Biz yine sokakta olacağız, yine milletimizin yanında olacağız"

Kendisinin İstanbul için, İstanbullular için çalışmaya devam edeceğinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti: "Biz yine sokakta olacağız, yine milletimizin yanında olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa yine orada olacağız ve İstanbullu hemşerilerimiz için gece gündüz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Elbette bizler de milletimizin verdiği mesajları değerlendirecek ve üzerimize düşeni yapacağız. Biz daima milletimizin huzuru, milletimizin refahı için çalışan kadrolarız, aynı anlayışla çalışacağız. Büyük ve güçlü Türkiye davası için çalışacağız. Ülkemizin geleceğe daha iyi hazırlanması adına şehirlerimiz, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu yolda 22 yıldır olduğu gibi hem ülkemiz hem vatandaşımızla el ele verip zor günleri beraber nasıl atlattıysak, yine aynı anlayışla çalışıp, çabalayıp ülkemizi inşallah Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için bu çalışma aynı gayretle sürdüreceğiz. Ben başta sayın cumhurbaşkanımıza bize inandığı için, bu görevi tevdi ettiği için çok çok teşekkür ediyorum."

İstanbullulara da teşekkür eden Kurum, "Gittiğimiz her yerde o sevgiyi, o heyecanı gördük. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin, Allah bahtımızı açık etsin. İnşallah bugün milletimizin sandığa yansıyan iradesiyle birlikte biz de üstümüze düşen vazifeleri, görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Biz bugün bir milat olarak kabul edip, başkanımın da ifade ettiği gibi eksiğimiz neyse o eksiği gidermek için tüm teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız, yarından itibaren yine milletimize gideceğiz. Ben bu süreçte seçilen belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı tebrik ediyor, tekrar bu seçimlerin İstanbul'umuza, milletimize ve tüm Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyor, sizleri bir kez daha saygı, hürmetle selamlıyorum" diye konuşmasını tamamladı.

"Milletimizin kararı bizim için her zaman yol haritasıdır"

Seçimle ilgili sayımların devam ettiğini belirten Kabaktepe, "Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesinleştirilene kadar süreç devam edecek. Bu sonuçlara her birimizi Ak Parti'mizin geleneği olarak bugüne kadar olduğu gibi saygımızı göstermeye de devam edeceğiz. Milletimizin kararı bizim için her zaman yol haritasıdır. Yol haritasından hareketle cumhurbaşkanımızın açıklamalarında ifade ettikleri gibi 31 Mart başlangıç olarak durmadan yolumuza devam edeceğiz. Biz bu akşamdan itibaren vazifemizi yerine getirmeye devam ederken, yarından itibaren de çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapıldı - Son Dakika

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