Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Habertürk ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı 'Nedir Ne Değildir Özel' programına katıldı. Yapılan sohbet sırasında Kurum, ehliyetsiz araç kullandığını söyledi.
31 Mart'taki yerel seçimlere kadar her Pazar farklı içerikleriyle ekranlara gelen programda farklı kişiler konuk ediliyor. İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un yanı sıra diğer konuklar ise Aslı Şafak ve Orhan Gencebay oldu. Murat Kurum, çocukluk ve gençlik yıllarını anlattığı sırada, "Küçük yaramazlıklarımız vardır ama bir kere yaramazlık dersek eğer ehliyet almamıştım ama araba sürmeyi biliyordum. Ankara'da bir gün arabayı sürüyorum..." sözleri üzerine Mehmet Akif Ersoy, "Yapmamışsınızdır onu bence" diyerek karşılık verdi. Kurum, gülerek 'yaptım' dedi ve ehliyetsiz araba kullandığını söyledi.
Ersoy, "Bunu alıp size siyaseten, Murat Kurum ehliyetsiz araba kullandı diye kullanırlar mı?" sorusunu yöneltti. Kurum, "Biz ne söylesek akşam haberlerde görüyoruz. Programlarımız çok yoğun. Sabah 09'da başlıyoruz, gece 02.00'ye kadar. Küçükçekmece'ye gittim geçen, Büyükçekmece demişim. Şantiyede kafamıza baret takıyoruz ya, bareti ayağımıza geçireceğiz dedim. Hemen onu haber yapıyorlar." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Murat Kurum: Gençliğimde ehliyetim olmadan araba kullandım - Son Dakika
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