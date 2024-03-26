Murat Kurum: "Hayalimiz İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümü yapmak"
"İstanbul'u bir rant olarak gördüler"
"31 Mart'ta gelin İstanbul'un emanetine sahip çıkalım"
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'yı kapsayan şehir turu sonrası Eyüpsultan'da vatandaşlara hitap etti. Kurum, "Bizim hayalimiz İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümü yapmak. İstanbul'daki trafik çilesi bitene kadar orada metroları ve yolları, kavşakları, tünelleri yapmak. Bir tarafta 5 yıldır Eyüpsultan'a, İstanbul'a hizmet yapmayanlar; diğer tarafta onlar büyükelçilerle görüşürken 81 ilimizde bizim eserlerimiz, hizmetlerimiz var. 31 Mart'ta gelin İstanbul'un emanetine sahip çıkalım" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'yı kapsayan şehir turu sonrası Eyüpsultan'da vatandaşlara hitap etti. Eyüpsultanlılarla yol arkadaşı olduklarını belirterek konuşmasına başlayan Murat Kurum, "Böylesi fedakar, böylesi candan, böylesi yol arkadaşlarımız olduğu için, bizleri bağrınıza bastığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burası Eyüpsultan, 'Sağlam Adam' onların yanında duruyor. Eser adamı onların yanında duruyor. Eyüp Sultan 31 Mart'ı müjdeliyor. 31 Mart'ta inşallah hep birlikte sandığa gidip, sandıkta İstanbul'u unutanlara, İstanbul'u hatırlamayanlara sandıkta cevap verecek misiniz? İstanbul'un parasını çarçur edenlere, İstanbul'un kaynaklarını israf edenlere sandıkta cevap verecek miyiz? Sandıkta İstanbul'un çocuklarının geleceğine sahip çıkacak mıyız?" dedi.
"Hayalimiz İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümü yapmak"
İstanbulluların hayallerini gerçekleştirmek için çalışacaklarının altını çizen Kurum, "Nasıl 5 yıldır 81 ilimizde hizmet ettiysek, afetlerde milletimizin zor zamanında hep yanında olduysak yine 1 Nisan'dan sonra milletimizle beraber olacağız, milletin yanında olacağız, milletimizle el ele olacağız ve inşallah İstanbul'un güzel yarınlarını sizlerle birlikte; Eyüpsultanlı kardeşlerimizle birlikte hazırlayacağız. Bizim hayalimiz İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümü yapmak. Bizim hayalimiz İstanbul'daki trafik çilesi bitene kadar orada metroları ve yolları, kavşakları, tünelleri yapmak. Bizim hayalimiz İstanbul'un her sokağında huzur ve güvende olana kadar, orada gençlerimiz kadınlarımız geleceğe umutla bakana kadar çalışmak, çabalamak, alın teri dökmektir" sözleriyle konuşmasına devam etti.
"İstanbul'u bir rant olarak gördüler"
Mevcut İBB yönetiminin İstanbul'a hizmet etmediğini söyleyen Murat Kurum, "İstanbul'a verdikleri sözleri unuttular. İsrafı burada bitirdik deyip israf yaptılar ve İstanbul'u bir rant olarak gördüler. En acısı da İstanbul'un kaynaklarını kendi gelecekleri için harcadılar. 5 yılda 230 kilometre metro sözü verip, 17 kilometre 88 metre metro yaptılar. 5 yılda 100 bin konut yapacağız dediler, 5 bin 489 konut yaptılar. İstanbul'u görmezden geldiler. İstanbul'u hatırlamadılar ama hiç merak etmeyin biz İstanbul'un her anında hep yanında olacağız. Bu söz eser adamlarının sözüdür. Bu söz Murat Kurum sözüdür. Bu söz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür" dedi.
"31 Mart'ta gelin İstanbul'un emanetine sahip çıkalım"
31 Mart'taki seçime sayılı günler kaldığını dile getiren Kurum, "31 Mart'ta sandığa gideceğiz, irademizi koyacağız. Bir tarafta 5 yıldır Eyüpsultan'a, İstanbul'a hizmet yapmayanlar; diğer tarafta onlar büyükelçilerle görüşürken 81 ilimizde bizim eserlerimiz, hizmetlerimiz var. 31 Mart'ta bir tarafta sözlerini unutanlar, İstanbul'u unutanlar; diğer tarafta da İstanbul için şu 5 yılda 365 milyar lira yatırım yapanlar olacak. İstanbul'un geleceğine 31 Mart'ta gelin birlikte sahip çıkalım. 31 Mart'ta gelin İstanbul'un emanetine sahip çıkalım. Çünkü bu emanet bize Sultan Fatih'in emanetidir. Bu emanet bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir. Bu İstanbul bize rahmetli Erbakan hocamızın emanetidir. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetidir. İstanbul bize Alpaslan Türkeş'in emanetidir. İstanbul bize 22 yıldır İstanbul için, Türkiye için gecesini gündüzüne kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir. İstanbul bize eli kınalı analarımızın, ağzı dualı babaların emanetidir. Bu emanete biz gözümüz gibi sahip çıkacağız. Bu emanete hep birlikte 31 Mart'ta sahip çıkmaya hazırız. Allah sizlerden razı olsun. Biz de sizler için gece gündüz koşturacağız. Gece gündüz mücadele edeceğiz. Depremlerde, afetlerde sellerde ne yaptıysak, İstanbul'un sokaklarında olacağız. İstanbullunun yanında olacağız. Bir elimizde kentsel dönüşümü, bir elimizde metro projelerini, bir elimizde inşallah çocuklarımızın geleceğini inşa edeceğiz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Son Dakika › Politika › Murat Kurum: 'Hayalimiz İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümü yapmak' - Son Dakika
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