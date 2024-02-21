Murat Kurum, MHP MYK Üyesi Ferhat Çakıroğlu'nun cenaze namazına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Murat Kurum, MHP MYK Üyesi Ferhat Çakıroğlu'nun cenaze namazına katıldı

Murat Kurum, MHP MYK Üyesi Ferhat Çakıroğlu\'nun cenaze namazına katıldı

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, MHP MYK Üyesi Ferhat Çakıroğlu'nun cenaze namazına katıldı. Törene birçok siyasi isim ve sevenleri de katıldı.

21.02.2024 16:22  Güncelleme: 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Camii'nde MHP MYK Üyesi Ferhat Çakıroğlu'nun cenaze namazına katıldı.

MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Ferhat Çakıroğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 19 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Çakıroğlu için bugün Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Törene, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum'un yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, Çakıroğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı. Çakıroğlu kılınan cenaze namazının ardından Ferhat Çakıroğlu cenazesi defnedilmek üzere Eyüpsultan Kabristanlığı'na götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Murat Kurum, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Kurum, MHP MYK Üyesi Ferhat Çakıroğlu'nun cenaze namazına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 00:59:40. #1.11#
SON DAKİKA: Murat Kurum, MHP MYK Üyesi Ferhat Çakıroğlu'nun cenaze namazına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement