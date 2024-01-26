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Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum - Son Dakika
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Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İBB adayı Murat Kurum'un dün yaptığı 2 buçuk saatlik seçim vaatleri konuşması soruldu. Programın bir kısmını izlediğini belirten Erdoğan, "Murat Bey'in İstanbul'un bütün konularına ne denli hakim olduğunu gördüm. Bundan dolayı da mutluluk duydum. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız" dedi.

26.01.2024 - 14:26,  Güncelleme: 14:29
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün geniş katılımlı bir programla seçim vaatlerini kamuoyuyla paylaştı. Kurum'un konuşmasının sorulduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne denli hakim olduğunu gördüm ve mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

TÜM VAATLERİNİ TEK TEK AÇIKLADI

Murat Kurum dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda, hazırladıkları "Siztem İstanbul" yönetim yaklaşımıyla, ulaşımdan kentsel dönüşüme, kadın, genç ve çocuklardan engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlere, tarımdan sıfır atığa kadar birçok alanda projelerini açıkladı. Kurum'un yankı uyandıran konuşması yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. İBB adayı Kurum hedeflerini 10 başlıkta tek tek detaylandırarak anlattı.

"KONULARA NE DENLİ HAKİM OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Bugün Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kurum'un vaatlerini açıkladığı konuşması soruldu. Erdoğan, "İzlediğim bölümlerde Murat Bey'in heyecan dolu, İstanbul'un bütün konularına ne denli hakim olduğunu gördüm. Bundan dolayı da mutluluk duydum. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız" dedi.

Murat Kurum\'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan ilk yorum
YORUMLAR (2)
  • tolga karabulut: ZAM PARTİSİ OLARAK ADINIZI DEĞİŞTİRİN :) Yanıtla 34 50
  • Oktay KUŞÇU: 31 mart akşamı İzmir marşıyla uğurlayacağız sizi hiç merak etmeyin :) Yanıtla 22 22

Murat Kurum, İstanbul, Gündem, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum - Son Dakika
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