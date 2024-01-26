Murat Kurum\'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan ilk yorum

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün geniş katılımlı bir programla seçim vaatlerini kamuoyuyla paylaştı. Kurum'un konuşmasının sorulduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne denli hakim olduğunu gördüm ve mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

TÜM VAATLERİNİ TEK TEK AÇIKLADI

Murat Kurum dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda, hazırladıkları "Siztem İstanbul" yönetim yaklaşımıyla, ulaşımdan kentsel dönüşüme, kadın, genç ve çocuklardan engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlere, tarımdan sıfır atığa kadar birçok alanda projelerini açıkladı. Kurum'un yankı uyandıran konuşması yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. İBB adayı Kurum hedeflerini 10 başlıkta tek tek detaylandırarak anlattı.

"KONULARA NE DENLİ HAKİM OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Bugün Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kurum'un vaatlerini açıkladığı konuşması soruldu. Erdoğan, "İzlediğim bölümlerde Murat Bey'in heyecan dolu, İstanbul'un bütün konularına ne denli hakim olduğunu gördüm. Bundan dolayı da mutluluk duydum. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız" dedi.